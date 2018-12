La porte pour Mike McCarthy

Les Packers de Green Bay ont congédié leur entraîneur-chef Mike McCarthy, dimanche soir, quelques heures après une défaite de 20 à 17 aux mains des Cardinals de l’Arizona au Lambeau Field.

Pour sa part, le coordonnateur offensif Joe Philbin assumera les fonctions de pilote sur une base intérimaire.

La formation du Wisconsin est en chute libre, ayant encaissé trois revers consécutifs. Ayant plié l’échine devant les faibles Cardinals (3-9), les Packers présentent un dossier de 4-7-1, ce qui leur vaut le troisième rang de la section Nord de l’Association nationale.

«La campagne 2018 n’a pas répondu à nos attentes et n’a pas respecté les standards d’excellence des Packers de Green Bay, a déclaré le président de l’organisation Mark Murphy dans un communiqué, ajoutant que le processus d’embauche du nouvel entraîneur s’entamera incessamment. Mike fut un instructeur-chef formidable et un leader pour les Packers durant 13 saisons, lors desquelles nous avons connu beaucoup de succès sur le terrain et à l’extérieur.»

Pendant que le quart-arrière Aaron Rodgers célébrait son 35e anniversaire de naissance, McCarthy a perdu l’emploi qu’il occupait depuis 2006. Il a mené Green Bay vers le titre du Super Bowl lors de la saison 2010. Le club a conservé une fiche de 125-77-2 sous sa gouverne, ayant atteint la phase éliminatoire de 2009 à 2016 inclusivement.

L’homme de 55 ans avait accepté une prolongation de contrat d’un an en janvier dernier.