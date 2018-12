Adonis Stevenson dans un état critique

Après avoir subi un knock-out brutal contre Oleksandr Gvozdyk samedi soir, Adonis Stevenson se retrouve dans un état critique aux soins intensifs d’un centre hospitalier de Québec.

C’est le promoteur Yvon Michel qui a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux de sa compagnie dans la nuit de samedi à dimanche. Ce sont les seules nouvelles qu’on a de l’ancien champion WBC des mi-lourds pour l’instant.

AVIS, nouvelles sur la condition d’Adonis

La famille de .@AdonisSuperman et les dirigeants de Groupe Yvon Michel sont présentement auprès d’Adonis Stevenson. Ils souhaitent informer les amis et les supporters qu’Adonis est présentement dans une condition critique (1sur2) — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) 2 décembre 2018

… aux soins intensifs, à l’hôpital, suite à son combat contre Oleksander Gvozdyk. Ils apprécient l’inquiétude et le support de tous. Il n’y aura aucun autre commentaire pour l’instant et ils demandent respectueusement votre compréhension dans leur désir de rester en privé. 2sur2 — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) 2 décembre 2018

«Tout le monde espère que tout va se placer et que c'est juste une fausse alerte, mais c'est certain que dans le moment, on est plus qu'inquiets, on est terrorisés. Je n'ai pas dormi de la nuit avec cette situation-là», a de son côté souligné l'analyste de boxe Bernard Barré en matinée lors de l'émission Le Québec Matin sur les ondes de LCN.

Par la suite, on a assisté à une vague d’encouragements et de prières de la part de plusieurs boxeurs, promoteurs et membres des médias qui couvrent la boxe sur Twitter.

Tout a commencé au 11e round infernal du duel contre l’Ukrainien Gvozdyk. Lors de cet assaut, Stevenson a été ébranlé à au moins deux reprises par son adversaire par des coups de puissance.

Il a fini son travail de démolition avec une combinaison dévastatrice à la tête. Après le dernier coup, «Superman» s’est écrasé au tapis. L’arbitre Mike Griffin a aussitôt arrêté le combat. Stevenson a eu besoin de plusieurs minutes pour se relever et il n’a pas été en mesure d’aller au centre du ring pour l’annonce de la victoire de Gvozdyk.

Stevenson a retraité au vestiaire de peine et de misère. Même s’il était encore sonné, il a été en mesure de prendre sa douche. À sa sortie, le boxeur de 41 ans s’est mis très étourdi. À ce moment-là, il avait deux médecins à son chevet.

L’un d’eux a constaté des signes inquiétants chez le protégé de GYM. Il a tout de suite exigé qu’on transporte Stevenson d’urgence à l’hôpital. Pendant qu’on l’a placé sur une civière, il avait le regard éteint et il communiquait très peu avec son entourage.