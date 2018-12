Aucune suspension pour Tom Wilson

Accusé d’être un joueur dangereux par bon nombre d'observateurs, l’attaquant des Capitals de Washington Tom Wilson ne sera pas suspendu pour son geste commis vendredi soir à l'endroit de Brett Seney, des Devils du New Jersey.

C’est ce qu’a rapporté le Washington Post, samedi matin.

Can confirm that no supplemental discipline is coming for Wilson. Story with more background coming soon.