En direct : Stevenson c. Gvozdyk

Le Québécois Adonis Stevenson et l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk s’affrontent au Centre Vidéotron ce soir.

La ceinture WBC des mi-lourds, détenue par Stevenson, est à l’enjeu.

Voici un résumé de l’action, round par round:

1er round :

Les deux boxeurs s’étudient dans les premières secondes du duel. Stevenson place quelques bons coups avec la main arrière après deux minutes. L’Ukrainien montre beaucoup de respect au champion. Il est en attente et Stevenson ne veut pas se compromettre. Gvozdyk place un bon coup au corps.

2e round :

Adonis place une bonne main arrière après 30 secondes. Gvozdyk continue de se montrer prudent et est atteint solidement au visage par une gauche trente secondes plus tard. Stevenson est intimidant et son rival a «goûté» à sa puissance. Le round se termine sans trop d’action par la suite.

3e round :

Stevenson glisse et tombe dès la première seconde du round! Ça donne confiance à l’Ukrainien qui passe à l’attaque, mais le Québécois tient bon. Gvozdyk tente de prendre le centre du ring. Motivé par son entraîneur Teddy Atlas, le «challenger» est plus actif dans ce round. Le jeu de pied de l’Ukrainien lui permet d’éviter les coups de puissance du champion.

4e round :

Gvozdyk place une main arrière dès la 15e seconde et Stevenson répond immédiatement. La foule scande le nom du champion. Le Québécois place un solide coup au corps à mi-chemin dans le round. Stevenson prend le centre du ring, atteint Gvozdyk avec quelque secondes à faire dans ce round sans trop d’éclat.

5e round :

Pas beaucoup de coups qui portent dans la première minute. Gvozdyk se porte à l’attaque avec une minute à faire et amène son rival dans les câbles, sans faire de dommage. Il atteint ensuite Stevenson d’une bonne droite, mais le Québécois encaisse et reprend le centre du ring. L’Ukrainien perd l’équilibre dans les dernières secondes, le champion tente une main arrière en vain.

6e round :

Stevenson atteint Gvozdyk d’une bonne main arrière dès le début. Il place une autre bonne gauche après une minute. L’Ukrainien continue d’hésiter à vraiment passer à l’attaque. Mais sa défense reste hermétique. Le Québécois veut passer à l’attaque, contrôle le centre du ring, mais Gvozdyk danse, évite, lance des coups dans les dernières secondes pour voler le round, en vain.