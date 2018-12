Wilson mérite d’être suspendu de nouveau, selon Auger

Le rugueux attaquant des Capitals Tom Wilson s’est probablement mis de nouveau dans l’eau chaude, vendredi soir, en y allant d’une mise en échec douteuse à l’endroit de l’attaquant des Devils Brett Seney.

Plus tôt cette saison, Wilson a dû purger une suspension de 14 matchs, qui devait initialement en compter 20, à la suite d’un coup porté à la tête d’un joueur des Blues de St. Louis en match préparatoire.

À seulement son neuvième match depuis la fin de sa suspension, voilà qu’il récidive. Le coup porté à Seney a valu à Wilson d’être expulsé du match. S’il n’en tenait qu’à l’ancien arbitre Stéphane Auger, Wilson irait réfléchir de nouveau pour quelques matchs.

«C'est un geste de prédateur encore une fois, on va voir si la Ligue nationale va le suspendre. On ne sait pas si c'est un coup à la tête, c'est serré (...) C'est de l'obstruction, sans aucun doute. La rondelle est partie. Le joueur ne le voit pas arriver», a expliqué Auger à l’émission «Dave Morissette en direct».

«Ce n'est pas nécessaire du tout, c'est un geste pour punir son adversaire, a-t-il poursuivi. Le joueur des Devils est revenu pour finir la partie, alors je pense que c'est vraiment plus l'épaule. Mais on sait très bien que l'effet de balancier de la tête, quand on se fait frapper par derrière, c'est aussi dangereux pour une commotion cérébrale. J'espère juste que la ligue va sévir encore une fois.»

S’il était le préfet de discipline de la Ligue, Auger passerait à l’acte, d’autant plus que Wilson est un récidiviste qui apparaît de plus en plus incorrigible.

«Quand je regarde le geste, la rondelle a quitté depuis longtemps, sur un joueur vulnérable. Si j'étais un préfet de discipline dans la Ligue nationale présentement, je n'hésiterais pas à le suspendre», a affirmé Auger.

«On serait rendus à quoi, cinq suspensions en 114 ou 115 matchs? Ça ne s'est jamais vu, c'est une première. Je pense qu'on va peut-être servir par l'exemple encore une fois.»

