Nylander s'entend à la dernière minute avec les Maple Leafs

Le jeune attaquant des Maple Leafs de Toronto William Nylander a paraphé une entente de six ans, d'une valeur de 41,4 millions $, samedi.

Le Suédois de 22 ans avait jusqu’à 17 h pour s’entendre avec la formation torontoise s’il souhaitait participer à la présente campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ayant le statut de joueur autonome avec compensation, Nylander avait très bien fait lors des deux dernières saisons, récoltant chaque fois 61 points. En 185 matchs dans la LNH, il a amassé 135 points, dont 48 filets.

Un DG heureux

Le directeur général des Maple Leafs, Kyle Dubas, était visiblement heureux d’avoir réglé cet épineux dossier.

«C’est mon travail dans cette organisation de faire en sorte qu’elle soit dans les meilleures dispositions sur le plan économique, a-t-il dit lors d’un point de presse samedi. Nous espérons toujours éviter une impasse, mais nous sommes dans une situation réaliste.»

Dubas devra désormais s’attaquer aux cas d’Auston Matthews et de Mitch Marner, qui deviendront joueurs autonomes avec compensation à la fin de la présente saison.

«Nous avons eu des discussions [avec les agents de Matthews et de Marner]. Nous voulons éviter une situation où nos joueurs ratent le camp d’entraînement.»

Bientôt en uniforme

Afin de garder la forme, Nylander s’entraînait avec l’AIK, une équipe de la Ligue de hockey suédoise, depuis le mois de septembre.

Un élément qui a convaincu Mike Babcock que son attaquant serait prêt à jouer rapidement.

«Willy est un bon joueur. Il est en grande forme, il a du mordant et il peut patiner, a dit l’entraîneur-chef des Leafs au site de la LNH, mercredi. [...] Nous pensons qu’il sera de retour et qu’il sera en mesure d’être à son meilleur dans quelques semaines, mais je vais assurément le faire jouer dès son retour.»

Sans Nylander, les Maple Leafs ont connu un très bon début de saison et occupent le troisième rang de la LNH, en vertu de leur fiche de 18-8-0. Son retour ajoutera encore plus d’attaque à une formation qui a déjà marqué 93 buts, soit le quatrième plus haut total du circuit Bettman.