Une meilleure journée pour Tiger Woods

Après avoir joué 73 (+1) la veille, Tiger Woods a remis une carte de 69 (-3) vendredi, lors de la deuxième ronde du Hero World Challenge, un événement qu’il organise annuellement aux Bahamas.

Le golfeur de 42 ans a maintenant un cumulatif de 142 (-2) et se retrouve à huit coups des comeneurs, l’Espagnol Jon Rahm et du Suédois Henrik Stenson.

Le premier a connu la meilleure ronde du tournoi avec une performance de 63 (-9), alors que le second a joué 66 (-6).

Woods au centre d’une mini-controverse

Même s’il est en fin de peloton, Woods a retenu l’attention en raison d’une situation complexe au 18e fanion. Ayant envoyé sa balle dans un bosquet, l’ex-numéro un mondial a été obligé de se mettre à genou et d’utiliser une technique peu orthodoxe pour se sortir de là. Après ce coup, les officiels du tournoi lui ont annoncé que son coup devait être revu, afin de vérifier s’il avait touché la balle à deux reprises.

Plus de 25 minutes plus tard, ils ont statué que même si Woods avait touché sa balle deux fois, il ne serait pas puni puisque le recours au ralenti et à la haute définition avait été nécessaire pour réviser le coup.

«Je n’ai pas eu l’impression de faire un double contact, a indiqué Woods en entrevue après sa ronde. C’était tellement un petit coup. J’essayais seulement de la frapper sur le côté. Avec le ralenti et la haute définition, on peut voir que la balle frappe deux fois le club.»

Le vice-président des règles et de la compétition du circuit de la PGA, Mark Russell, a indiqué que Woods ne pouvait avoir frappé la balle deux fois de manière délibérée et c’est pourquoi il n’a pas été puni.