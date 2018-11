LNH 360: Patrik Laine dans un club sélect

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée le 29 novembre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules):

BOSTON 2 – New York (Islanders) 1 (tirs de barrage)

COLUMBUS 4 – Minnesota 2

OTTAWA 3 – New York (Rangers) 0

TAMPA BAY 5 – Buffalo 4

Arizona 3 – NASHVILLE 0

WINNIPEG 6 – Chicago 5

EDMONTON 3 – Los Angeles 2

Vegas 4 – VANCOUVER 3

Laine dans un club select

L’attaquant des Jets Patrik Laine a marqué à deux reprises pour devenir le premier joueur à atteindre le plateau des 20 buts cette saison et a du même coup atteint le plateau des 100 buts en carrière.

Depuis ses débuts dans la LNH en 2016-2017, personne n’a marqué plus de buts que Laine (101).

À 20 ans et 224 jours, il est devenu le quatrième plus jeune joueur à atteindre le plateau des 100 buts en saison régulière, derrière Wayne Gretzky (20 ans et 40 jours), Jimmy Carson (20 ans et 116 jours) et Brian Bellows (20 ans et 179 jours).

En plus de Laine, Ilya Kovalchuk et Marian Hossa sont les seuls joueurs de l’histoire de l’organisation des Thrashers/Jets à atteindre le plateau des 20 buts avant la fin du mois de novembre d’une saison.

Face aux Blackhawks, Nikolaj Ehlers a réussi un tour du chapeau alors que Blake Wheeler et Mark Scheifele ont amassé chacun trois aides.

Les Sabres frappés par la foudre

Cédric Paquette a marqué le but vainqueur avec un peu plus de cinq minutes à faire à la troisième période alors que le Lightning a mis fin à la séquence de 10 victoires des Sabres. En raison de ce gain, la formation floridienne retrouve le sommet du classement de l’Association de l’Est.

Nikita Kucherov (1B, 1A) a obtenu ses 22e et 23e points du mois de novembre, un sommet pour lui dans un mois (mars 2017, 22 points). Le record d’organisation est de 25 points établi par Martin St. Louis et Vincent Lecavalier.

De leur côté, les Sabres ont égalé le record d’organisation pour le plus grand nombre de victoires consécutives (10). Neuf de ces 10 victoires se sont décidées par la marge d’un but et sept ont nécessité une période de prolongation.

Les Sabres stoppés par le Lightning - TVA Sports

La section Pacifique se resserre

Max Pacioretty a marqué à deux reprises et Marc-André Fleury a réalisé 33 arrêts alors que les Golden Knights ont remporté un cinquième gain consécutif. Pacioretty a maintenant amassé au moins un point dans un septième match de suite.

Oscar Klefbom (1B, 1A) a marqué le but vainqueur avec un peu plus de deux minutes à faire à la troisième période et Mikko Koskinen a réussi 30 après dans une victoire des Oilers.

Adin Hill a bloqué les 29 tirs dirigés vers lui pour obtenir le premier blanchissage de sa carrière dans un gain des Coyotes sur les puissants Predators.

Duchene ne dérougit pas

Matt Duchene (1B, 1A) a participé à deux des trois buts des Sénateurs, qui ont remporté leurs huit dernières parties à domicile contre les Rangers, remontant à janvier 2016 (en comptant les parties de séries éliminatoires). Avec 33 points, Duchene est au sixième rang du classement des pointeurs de la LNH.

De son côté, avec un but, Cam Atkinson, des Blue Jackets, a porté à neuf sa séquence de parties avec au moins un point.

