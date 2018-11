La colossale résilience des joueurs de la LNH

Publié aujourd'hui à 12h17

Mis à jouraujourd'hui à 12h37

Il y a une raison pour laquelle il y a beaucoup d’appelés, mais très peu d’élus dans la Ligue nationale de hockey. Mentalement, c’est fou la résilience nécessaire pour percer et surtout rester dans la LNH.

Tous les jours, pas une fois de temps en temps, pas parfois, TOUS les jours que le Bon Dieu amène, les joueurs sont évalués. On dresse le bilan de leur match, seconde par seconde, présence par présence. Pas de tape dans le dos pour le bon, c’est attendu. Le mauvais par contre, ouf, c’est souligné avec un gros marqueur jaune. Si tu as le malheur d’être un joueur de soutien ou un joueur qui n’est pas encore établi, «good luck».

Une mauvaise décision peut mener au retranchement de la formation, à une rétrogradation, au ballotage ou un échange. En fait, l’évaluation va bien au-delà des matchs. On évalue les habitudes pendant les entraînements, comment le joueur interagit avec ses coéquipiers, va-t-il assez dans le gymnase, est-il un professionnel, l’impact de son contrat, etc.?

Certains d’entre-vous qui liront ces lignes vont me sortir l’argument facile: «Au salaire que gagnent les joueurs professionnels, cela fait partie de la "business"». C’est tout à fait juste, mais inversons les rôles quelques instants.

Si chaque jour, lorsque vous vous présentez au bureau, votre patron vous attend dans le cadre de porte pour voir si vous êtes à temps, comment réagiriez-vous? S’il était constamment au-dessus de votre épaule en train d’analyser la manière que vous faites votre boulot, comment réagiriez-vous? Si la moindre bourde ou contre-performance menait à un changement d’affectation ou une rétrogradation de poste, comment réagiriez-vous?

Peut-être que ça ne vous affecterait pas du tout. Peut-être que cela vous rendrait meilleur. Peut-être, aussi, que vous étoufferiez un moment donné sous l’impression que votre supérieur ne vous accorde aucune marge de manœuvre, qu’il est toujours sur votre dos et jamais satisfait. C’est exactement ce que vivent les Charles Hudon, les Xavier Ouellet et les Mike Reilly de ce monde. Tu as beau être bon, confiant, sûr de toi, un moment ça finit par devenir lourd. Surtout quand c’est le sort qui t’est réservé depuis quelques années comme c’est le cas des trois joueurs que je viens de mentionner.

Ce que nous, les médias, présentons, c’est souvent le côté glamour du hockey. Les joueurs qui sourient et s’amusent pendant les pratiques. Les moments d’extases et de réjouissances après un gros but ou une victoire à l’arraché. Mais ce sont les moments entre tout ça qui sont agonisants et, j’imagine, excessivement difficiles. Je peux vous confirmer que ce que ces trois athlètes et ces gars de caractère vivent n’est pas facile. Je suis convaincu que cela pèse lourd. Impossible de laisser tout ça à l'aréna.

Rajoutons un autre élément à l’équation. Les attentes des partisans et des médias. On dira ce qu’on voudra, mais il n’y a pas un autre marché au monde comme Montréal. La pression est forte dans les deux langues officielles. Si l’athlète en question est québécois en plus, ayoye, il faut avoir les reins solides. Combien de joueurs, combien de gars de chez nous, m’ont répété au fil des ans qu’ils n’auraient pas été en mesure de supporter le fardeau qui vient en portant le dossard bleu-blanc-rouge. Pourtant, certains d’entre eux étaient des super-vedettes.

Alors imaginez, votre patron qui n’est jamais satisfait. Il en veut toujours plus. En plus, le gars à votre droite et la fille au pupitre devant vous sont en compétition directe pour prendre votre poste. On vous reproche continuellement votre salaire exorbitant. Vous êtes chanceux d’occuper ce poste. Rajoutons des forces externes (les fans et les médias) qui débattent constamment de vos compétences. Comment réagiriez-vous?

Ça fait partie de la réalité d’être un hockeyeur professionnel, je le sais. Ca fait partie de la «business». C’est exactement cela que vivent depuis des années les Hudon, Ouellet et Reilly. Seriez-vous capable de fonctionner dans de telles circonstances?