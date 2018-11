Yoann Damet file le parfait bonheur à Cincinnati

Un marché de soccer exceptionnel prendra d'assaut la MLS dès la saison prochaine avec le transfert du FC Cincinnati dans le grand circuit.

Voyez le reportage de Nicolas A. Martineau dans la vidéo, ci-dessus.

La formation aura à son bord deux anciens de l'Impact : Jack Stern, l'entraîneur des gardiens, et Yoann Damet, l'ancien entraîneur des U18 de l'Impact.



«À l'époque où j'ai eu le contact, c'était la fin de la première saison de l'histoire du club, qui était très jeune, a raconté Damet à TVA Sports.



«Il y avait déjà cette ambition d'entrer en MLS qui en disait long sur l'ambition tout court du président d'avoir du succès sur le futur.»



Ventes respectables



L’engouement est incroyable en ce moment dans cette ville de l'Ohio, même que plus de 18 000 abonnements annuels ont déjà trouvé preneur en vue de la prochaine saison de l'équipe en MLS dès 2019.



«Il y a 18 000 abonnés de saison et on n'est même pas au mois de décembre. Il y a un mélange de cultures qui a été créé par la direction du club par le président. Il y a un mélange de contexte local qui fait que, bien, les choses ont pris.



«Il y a deux grosses équipes à Cincinnati qui sont les Reds, l'équipe de baseball, et les Bengals, l'équipe de la NFL qui, malheureusement, a eu très peu de succès au cours des dernières années. Donc, c'est vrai que l'arrivée du club, il y a trois ans, a apporté un vent de fraîcheur sur la ville.»



Il a fait ses classes avec l’Impact



À Cincinnati, Damet agit à titre d'entraîneur adjoint à l'instructeur de l'année en USL, Alan Koch.



Le Français de 28 ans s'est amené en Amérique en 2014 pour prendre en charge la Pré-Académie de l'Impact. Cinq ans plus tard, il se retrouvera en MLS.



Une ascension personnelle aussi rapide qu'inattendue.



«On dit souvent 'le train ne passe qu'une fois', donc c'est comme ça que j'ai raisonné quand l'opportunité s'est présentée.



«C'est vrai qu'après deux ans passés en USL, le fait de démarrer cette période de transition actuellement, et cette constitution de l'effectif, puis de me dire qu'en mars, on sera sur un banc de MLS, c'est excitant.»



Prochaine étape pour le FC Cincinnati: le repêchage d'expansion, le 11 décembre prochain.