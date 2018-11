Cette semaine dans l’univers de la WWE: la Reine, l’Homme et l’Impératrice!

Publié aujourd'hui à 10h08

* Quelle bonne idée de faire un match triple menace à TLC entre Charlotte, Becky et Asuka. Si Becky n'est pas remise de sa commotion, ça demeure un excellent match entre Flair et Asuka pour le premier TLC féminin. Et si Lynch est prête, bien t'as un match qui a le potentiel d'être match de l'année.

* Asuka était mon choix dans la bataille royale de mardi dernier, principalement parce qu'elle était la seule à vraiment pouvoir rivaliser dans l'arène avec les deux autres. Naomi aurait été un bon choix, mais jamais comme Asuka. Et si on avait voulu donner une chance à une fille moins expérimentée, j'aurais opté pour Mandy Rose. Mais Asuka était le bon choix parmi elles.

* Si vous avez remarqué, je ne publie plus les résultats du Mixed Match Challenge et ce, pour trois raisons. Premièrement, le format du tournoi, un round-robin au lieu d'un tournoi à simple élimination a rendu le tout trop long. Ensuite, les multiples blessés ont rendu le tout très dur à suivre. Et finalement, mon manque d'intérêt total pour ce tournoi, qui contrairement à l'an dernier, n'a pas créé de moment à la Braun-Bliss.

* NXT UK, le NXT du Royaume-Uni, aura son propre TakeOver. En effet, le 12 janvier prochain, ce sera NXT UK TakeOver: Blackpool. Une superbe idée qui permettra à plusieurs de découvrir de nouveaux talents. Je vous le conseille fortement. NXT UK n'est pas une sous-division de NXT mais bien une promotion sœur, du même niveau. En d'autres mots, quelqu’un du Royaume-Uni pourrait être appelé sur l'alignement principal au même titre qu’un ou une basé à Orlando.

* Parlant de NXT Royaume-Uni, l’épisode de cette semaine dans lequel Rhea Ripley remporte le titre féminin avait été enregistré le 26 août dernier. C’est pour cela que vous avez déjà lu ici qu’elle était championne.

* Avec les scénarios qui mettent en danger le poste de directeur-général de Baron Corbin, jumelé à la récente nomination qu'Alexa Bliss est «en charge» de la division féminine, il ne serait pas surprenant que Bliss devienne la prochaine DG de Raw. Elle n'est toujours pas remise de sa commotion cérébrale qui l'a tenu à l'écart depuis plusieurs semaines maintenant. On parle aussi de Matt Hardy dans ce rôle.

* En vrac : Ma foi que c'est pénible une promo de Nia Jax. Quand tu t'ennuies de la voir lutter...Finalement, Lars Sullivan est agent libre et non pas à Smackdown Live comme je l'avais laissé croire la semaine dernière. Ok. Les blagues d'urine et de Drake Maverick, faut que ça cesse.

* Kevin Owens a beau se remettre de ses opérations aux genoux, il n'a pas perdu son sens de l'humour. Alors qu'Elton John a annulé un concert à Orlando auquel sa femme et lui devaient assister, il a Tweeté ceci:

Hey, @eltonofficial, nobody ruins my wife and I’s date night except me!



You, me...WresteMania.



I’ve fought men in their 70’s before, I can do it again!#KOvsElton #KOMania4 pic.twitter.com/0613p3C6PM — . (@FightOwensFight) November 28, 2018

Matchs de la semaine

Rhea Ripley c. Tomi Storm Seth Rollins c. Dolph Ziggler Cedric Alexander et Mustafa Ali c. Buddy Murphy et Tony Nese

Vidéos de la semaine

La rivalité continue entre Seth et Dolph

Lucha House Party dans un match avec les règles Lucha House Party

Résultats rapides

Milwaukee, Wisconsin

Bobby Lashley, acc. par Baron Corbin, Drew McIntyre et Lio Rush a battu Elias. Lashley a d’abord été disqualifié, mais Corbin a mentionné que le match était sans disqualification

Lucha House Party a défait Le Revival

Les champions par équipe AOP, acc. par Drake Maverick ont vaincu Bobby Roode et Chad Gable

Ember Moon, acc. par Curt Hawkins a battu Alicia Fox, acc. par Jinder Mahal et les frères Singh

Jinder Mahal, acc. par les frères Singh a défait No Way Jose

Le champion Intercontinental Seth Rollins a vaincu Dolph Ziggler

Drew McIntyre et Baron Corbin ont battu Finn Balor dans un match handicap

Vidéos de la semaine

Randy Orton n’en a pas fini avec Rey Mysterio

Samoa Joe s’en prend de façon TRÈS personnelle à Jeff Hardy

Becky et Charlotte, toujours du bonbon!

Résultats rapides

Minneapolis, Minnesota

Les Usos ont battu La Barre

Le match entre Shinsuke Nakamura et Rusev n’a jamais commencé, car Nakamura a attaqué Rusev avant le son de la cloche

Kofi Kingston, acc. par Xavier Woods et Big E. a défait Le Miz

Asuka a remporté la bataille royale lui permettant de faire partie du match TLC féminin à l’événement spécial TLC le 16 décembre prochain

Vidéo de la semaine

Un bon match par équipe à la 205 Live!

Résultats rapides

Minneapolis, Minnesota

Noam Dar a battu Mike Kanellis

Hideo Itami a défait Levy Cruise

Cedric Alexander et Mustafa Ali ont vaincu Buddy Murphy et Tony Nese

Vidéos de la semaine

Un nouveau-venu à NXT que j’ai connu sur la scène indépendante...à surveiller!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Oney Lorcan et Danny Burch ont battu Les Mighty

ECW3 a défait Marcel Barthel

Mia Yim a vaincu Vanessa Borne

Lars Sullivan a battu Keith Lee

Vidéo de la semaine

On célèbre la toute première championne féminine NXT Royaume-Uni

Résultats rapides (deux émissions cette semaine)

Birmingham, Royaume-Uni

Xia Brookside et Millie McKenzie ont battu Charlie Morgan et Killer Kelly

Eddie Dennis a défait Ashton Smith

Joseph Conners a vaincu Saxon Huxley

Pete Dunne a battu Jordan Devlin

Tyler Bate a battu Joe Coffey par disqualification

Ligero a défait Dan Maloney

Zack Gibson et James Drake ont vaincu Amir Jordan et Kenny Williams

Rhea Ripley a défait Toni Storm pour remporter le titre féminin de NXT Royaume-Uni

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

