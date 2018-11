Une pluie de chapeaux pour Crosby... au Colorado!

La grande vedette des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby ne peut tout faire seul. Il a marqué trois buts coup sur coup, mercredi soir à Denver, mais son équipe a néanmoins perdu par le pointage de 6 à 3 contre l’Avalanche du Colorado.

Après avoir touché la cible deux fois en l’espace de 42 secondes en fin de deuxième période, le prolifique numéro 87 a complété son tour du chapeau avant la cinquième minute du troisième tiers.

On parle de trois buts en 5 minutes et 35 secondes! Il s’agissait d’un 11e exploit du genre pour Crosby en saison régulière depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey.

L'ancien de l'Océanic de Rimouski a eu droit à une pluie de casquettes et tuques sur la glace :

Nathan MacKinnon, avec le but vainqueur et trois mentions d’aide, et Mikko Rantanen, avec deux passes décisives, ont eu le dernier mot dans ce match.



Rantanen mène le classement des pointeurs de la Ligue nationale de hockey, avec 42 points, tandis que MacKinnon le suit avec 41 points, dont 18 buts.



Le défenseur québécois Samuel Girard a aussi profité de la soirée de mercredi pour inscrire son deuxième but de la saison.