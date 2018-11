Stephen Curry à la rescousse d’une jeune fille de 9 ans

Une jeune fille de 9 ans ne regrettera pas d’avoir écrit à Stephen Curry pour lui parler d’un problème de chaussure.

Riley Morrison souhaitait acquérir les souliers de basketball Curry 5s de la compagnie Under Armour, mais elle et son père ont constaté avec désarroi que le modèle en question n’était pas disponible en taille féminine.

La petite partisane a donc écrit une lettre à la vedette des Warriors de Golden State.

«J’ai demandé à mon père de m’acheter les nouveau Curry 5s, parce que je commence une nouvelle saison de basketball, a-t-elle indiqué dans sa missive. Mon père et moi sommes allés visiter le site internet d’Under Armor et nous avons été déçus de constater qu’ils n’étaient à vendre sous la section des filles.»

«Je sais que tu supportes les athlètes féminines, car tu es le père de deux filles et que tu tiens un camp de basketball réservé aux femmes, a ajouté la jeune Riley. J’espère que tu pourras en parler à Under Armour, car les filles aussi voudraient porter des Curry 5s», a notamment écrit Riley.

La jeune fille a obtenu une réponse écrite à la main du joueur vedette, qui lui a promis de régler le problème avec Under Armour.

«J’apprécie ton inquiétude et j’ai passé les deux derniers jours à discuter avec Under Armour, afin de voir comment nous pouvions régler ce désagrément», a expliqué Curry dans sa lettre.

Curry lui a également envoyé gratuitement une paire à sa taille. Il lui a aussi précisé qu’elle serait l’une des premières à recevoir les Curry 6s à leur sortie et l’a aussi invitée à un match des Warriors à Oakland.

Appreciate you helping us get better Riley! We got you. #MoreToCome pic.twitter.com/UBoTklvwhg