Les Hurricanes de la Caroline ont soumis le gardien Scott Darling au ballottage, jeudi midi.

Le portier de 29 ans était impliqué dans un ménage à trois avec Petr Mrazek et Curtis McElhinney depuis le début de la saison.

Ce dernier vient de remporter ses quatre derniers départs. Après avoir triomphé des Devils du New Jersey, des Maple Leafs de Toronto et des Panthers de la Floride, il a frustré les Canadiens à Montréal, mardi, en repoussant 48 des 49 tirs dirigés vers lui.

Pendant cette séquence victorieuse, il a accordé deux buts ou moins à l’adversaire.

Darling n’a pas répondu aux attentes depuis que les Hurricanes lui ont accordé un contrat de quatre ans et 16,6 millions $ en mai 2017. En sept présences cette saison, il a compilé une fiche de 2-4-1 avec une efficacité de ,892.

L’an dernier, il avait un rendement de 12-21-7 avec un taux de ,888 et une moyenne de buts de 3,18.

La Caroline avait fait son acquisition des Blackhawks de Chicago le 28 avril 2017 en retour d'un choix de troisième tour au repêchage de la même année.

Par ailleurs, les «Canes» ont aussi soumis le nom de l'attaquant Valentin Zykov au ballottage

L'ancien du Drakkar de Baie-Comeau a participé à 13 rencontres cette saison. Il a amassé trois aides.

Calvin Pickard en Arizona

Par ailleurs, les Coyotes de l’Arizona ont réclamé au ballottage le gardien Calvin Pickard, qui avait été rendu disponible par les Flyers de Philadelphie mercredi.

Étant incapable de convaincre la direction de l’organisation de la Pennsylvanie, l’homme de 26 ans a conservé un dossier de 4-2-2, une moyenne de 4,01 et un taux de ,863 en 2018-2019.

À Glendale, les Coyotes doivent composer avec la blessure au bas du corps d’Antti Raanta, qui a d’ailleurs manqué la séance d’entraînement de mercredi.

De plus, le nom de Darcy Kuemper (bas du corps) a été placé sur la liste des éclopés, mardi.

Jean-Sébastien Dea de retour à Pittsburgh

Les Penguins de Pittsburgh ont rapatrié le Québécois Jean-Sébastien Dea, jeudi, après que son nom eut été soumis au ballottage par les Devils du New Jersey la veille.

Le jeune homme de 24 ans, qui n’a jamais été repêché dans la Ligue nationale de hockey (LNH), avait initialement signé une entente avec les Penguins en 2014, à la suite de son passage avec les Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les Devils avaient réclamé Dea au ballotage des Penguins le 28 septembre. En 20 rencontres cette saison, le natif de Laval a amassé trois buts et deux mentions d’aide pour cinq points. Lors des deux campagnes précédentes, il avait également disputé six rencontres avec la formation de la Pennsylvanie, inscrivant un seul but.

Les Penguins pourraient envoyer Dea directement dans la Ligue américaine de hockey, avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, considérant qu’il avait déjà placé son nom au ballottage plus tôt dans la saison.