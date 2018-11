LNH 360 - Matthews reprend là où il avait laissé

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 29 novembre.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

DETROIT 4 - St. Louis 3

Anaheim 3 - FLORIDE 2

TORONTO 5 - San Jose 3

Dallas 4 - CALGARY 3 (Prol.)

COLORADO 6 - Pittsburgh 3

Matthews s’illustre à son retour

Auston Matthews a récolté 2 buts et 1 mention d’aide face aux Sharks, alors qu’il disputait un premier match depuis le 27 octobre dernier. Aux côtés de John Tavares (2B) et de Mitch Marner (3A), la jeune sensation des Leafs a aidé son équipe à signer une sixième victoire de suite à la maison pour ainsi rejoindre les Sabres de Buffalo au sommet du classement général.

* Il s’agissait d’un huitième match de plus d’un point cette saison pour Matthews qui a disputé seulement 12 rencontres jusqu’ici. Seulement six joueurs ont réalisé le même exploit depuis la saison 2005-2006. Un seul d’entre eux est parvenu à obtenir plus d’un point à chacun de ses 12 premiers matchs d’une saison et il s’agit de Mario Lemieux lors de la campagne 1992-93.

* Marner a amassé 3 mentions d’aide pour un deuxième match de suite. Lui et Mikko Ranatanen (10B, 32A) sont les deux seuls joueurs à avoir déjà obtenu plus de 30 mentions d’aide depuis le début de la saison. Dans l’histoire des Maple Leafs, un seul joueur est parvenu à obtenir au moins 30 assistances lors des 26 premières joutes d’une campagne et il s’agit de Doug Gilmour lors de la saison 1992-93.

* Tavares (17B, 13A) a inscrit deux buts dans la victoire. Depuis la saison 1980-81, seulement trois joueurs des Leafs ont amassé au moins 30 points lors des 26 premiers matchs d’une campagne: Dan Daoust en 1982-83 (9B, 22A en 22 matchs), Doug Gilmour en 1991-92 (8B, 23A en 20 matchs) et Dave Andreychuk en 1992-93 (21B, 10A en 20 matchs).

MacKinnon et Rantanen engraissent leur fiche

Malgré un retard de trois buts, l’Avalanche est parvenue à revenir de l’arrière contre les Penguins pour remporter un sixième match de suite et ainsi obtenir au moins un point lors d’un neuvième affrontement consécutif. Nathan MacKinnon (1B, 3A), Mikko Rantanen (2A) et Gabriel Landeskog (1B, 1A) se sont signalés.

* MacKinnon et Rantanen ont récolté plus d’un point dans un 6e match de suite. Ensemble, ils cumulent 9 buts et 19 mentions d’aide lors de cette séquence. Il s’agit du cinquième duo des 30 dernières années à réaliser l’exploit, le premier depuis Alexander Mogilny et Pat LaFontaine en 1993.

* MacKinnon a récolté quatre points dans un même match pour la première fois de la saison. Lui (18B, 23A) et Rantanen (10B, 32A) sont les deux seuls joueurs à avoir amassé plus de 40 points jusqu’ici cette saison.

Crosby inscrit un tour du chapeau en cinq minutes

Dans la défaite, Sidney Crosby a inscrit son 11e tour du chapeau en carrière en à peine 5 minutes et 35 secondes.

Seulement trois joueurs ont marqué 3 buts en moins de 5 minutes dans l’histoire des Penguins.

Nisse Ekman (4:10 le 8 novembre 2006), Lowell MacDonald (4:17 le 13 1973) et Rick Kehoe (4:55 le 10 mars 1976). Mario Lemieux (40) et Evgeni Malkin (12) sont les deux seuls joueurs de la franchise à avoir obtenu plus de tours du chapeau que Crosby.

Les Ducks marquent tôt et tard

Josh Manson a ouvert la marque après 15 secondes de jeu et son coéquipier Nick Ritchie l’a imité avec 1m28 à faire au match pour permettre aux Ducks de signer une quatrième victoire à leurs cinq derniers matchs.

* Le but de Manson était le deuxième plus rapide de l’histoire des Ducks après celui de Paul Kariya inscrit en 8 secondes le 9 mars 1997. De plus, Manson est aussi le huitième joueur à marquer un but dans les 20 premières secondes d’un match cette saison en novembre.

Les hommes de fer dans la LNH

Le défenseur des Panthers Keith Yandle, l’attaquant des Maple Leafs Patrick Marleau et l’attaquant des Penguins Phil Kessel, sont les trois joueurs ayant la plus longue séquence de matchs joués consécutifs dans la LNH.

* Yandle a récolté une mention d’aide lors de son 738e match de suite pour surpasser Jay Bouwmeester (737 matchs) pour la sixième plus longue séquence dans l’histoire de la LNH.

* Marleau a inscrit un but contre son ancienne équipe à son 732e match consécutif (huitième. Il est ainsi devenu le 25e joueur de l’histoire à avoir marqué contre toutes les équipes de la LNH.

* Kessel a disputé un 716e match de suite (neuvième).