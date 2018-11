Cinq rumeurs qui circulent dans le baseball majeur

Avec l’ouverture récente du marché des joueurs autonomes dans le baseball majeur, les rumeurs se font nombreuses. Combien d’entre elles vont se matérialiser?

#1 – Machado intéresse les Phillies

De nombreuses informations avancent que Manny Machado pourrait se retrouver avec les Phillies de Philadelphie. C’est notamment ce qu’a suggéré le réseau ESPN, citant certains échos provenant de différents dirigeants du baseball majeur.

#2 – Dallas Keuchel à Cincinnati?

Plusieurs formations démontrent de l’intérêt pour le lanceur Dallas Keuchel. Les Reds de Cincinnati seraient toutefois les mieux positionnés dans ce dossier.

#3 – Robinson Cano échangé?

Une transaction se dessinerait entre les Mariners de Seattle et les Mets de New York. Robinson Cano et Edwin Diaz pourraient ainsi se retrouver dans la «Grosse Pomme».

#4 – Des Indians aux Dodgers

Les Dodgers de Los Angeles chercheraient à ajouter un nouveau lanceur partant à leur rotation qui est déjà impressionnante. Selon différentes sources, les Indians de Cleveland pourraient leur fournir cet artilleur. Le nom de Corey Kluber a même été mentionné. Selon MLB.com, les Dodgers seraient prêts à laisser partir le voltigeur Yasiel Puig.

#5 – À propos de Bryce Harper...

La vedette des Nationals de Washington demeure le joueur autonome le plus convoité. S’il ne retourne pas à Washington, les Yankees de New York semblent présentement les grands favoris pour le mettre sous contrat pour plusieurs années.