À TVA SPORTS 2: Sporting - Timbers

Le Sporting et les Timbers de Portland s'affrontent dans le cadre du match-retour de la finale de l'Ouest, ce soir, à Kansas City.

La rencontre est présentée en direct à TVA Sports 2.

En deuxième demie, la marque est de 2-1 pour Portland.

Daniel Salloi a ouvert la marque pour le Sporting à la 20e minute de jeu.

Sebastian Blanco a nivelé la marque tôt en deuxième demie grâce à une frappe splendide.

Puis, l'incontournable Diego Valeri a marqué de la tête à la 61e minute de jeu pour mettre le Sporting dans l'eau chaude.

Le match-aller s'étant fini sur un score de 0-0 dimanche dernier, tout est encore à jouer, ce soir. Le vainqueur du duel passera en grande finale de la Coupe MLS, où il affrontera Atlanta United.

La finale de la Coupe MLS aura lieu le 8 décembre prochain, à Atlanta.

Les formations:

Our Starting XI for Leg 2 of the Western Conference Championship. #OnwardRoseCity #RCTID pic.twitter.com/aRDpA5qfWp