À 20 ans, Laine inscrit un 100e but dans la LNH

L’attaquant des Jets de Winnipeg Patrik Laine est devenu le quatrième plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à atteindre le plateau des 100 buts, jeudi soir, face aux Blackhawks de Chicago.

Le Finlandais y est parvenu à l’âge de 20 ans et 224 jours, ce qui le place derrière Brian Bellows (20 ans et 179 jours), Jimmy Carson (20 ans et 116 jours) et Wayne Gretzky (20 ans et 40 jours).

BREAKING: #NHLJets Patrik Laine becomes the 4th youngest player in NHL history to score 100 goals pic.twitter.com/bCDtFFSzTR — Sportsnet Stats (@SNstats) 30 novembre 2018

Laine a du même coup inscrit un 20e but cette saison. Il se retrouve seul au sommet du classement des buteurs au moment d’écrire ces lignes, lui qui vient de distancer David Pastrnak et Jeff Skinner, qui ont marqué 19 buts chacun.

Voyez le 100e but de la carrière de Laine dans la vidéo ci-dessus.