Weber et Schlemko: un duo en rodage

Shea Weber a endossé l’uniforme du CH pour la première fois depuis la Classique hivernale du 16 décembre dernier à Ottawa. À son retour au jeu, il était jumelé à David Schlemko.

«C’était correct, mais il y a eu des erreurs au plan de la communication. Plus nous jouerons ensemble et plus nous réussirons à bien nous entendre. Je lirai mieux ses tendances», a affirmé Shea Weber.

Depuis le départ d’Andreï Markov l’an dernier, le CH se cherche un défenseur gaucher pour jouer en compagnie de Shea Weber. David Schlemko a reçu la première audition cette année. Claude Julien ne semblait pas charmé par son duo à la ligne bleue.

«On comprend que nous n’avons pas le joueur parfait là. Ce n’est pas pour planter Schlemko. Il a été correct. Ce duo n’était pas dans le trouble. En même temps, on essaie de voir ce qui va se passer. On a certains défenseurs qui peuvent donner plus d’attaque, d’autres qui sont meilleurs en défensive. Weber joue contre les meilleurs, donc il doit y avoir un bon mouvement de la rondelle. Tu essaies de trouver des joueurs qui peuvent bouger la rondelle.» – Claude Julien

Si Weber a émis certaines réserves, David Schlemko s’est dit heureux de son jeu en compagnie du capitaine.

«Ça a bien été dans la majorité de la rencontre. Il est fort et stable. Il est toujours placé au bon endroit. Il parle beaucoup, je parle beaucoup, donc la récupération de rondelle se fait plus facilement.» – David Schlemko.