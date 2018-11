Un Québécois sur les traces de Dubas et BriseBois

Le Québécois Frédéric Lemay apprend encore les rudiments du métier, mais il rêve du jour où il pourra à son tour, comme ses modèles Kyle Dubas ou Julien BriseBois, accéder à la Ligue nationale de hockey.

Âgé de 27 ans, Lemay en est à sa deuxième saison à titre de directeur des opérations hockey avec le Beast de Brampton, dans la Premier AA Hockey League (ECHL), communément appelée «East Coast League». Si le club était affilié au Canadien de Montréal la saison dernière, il se retrouve plutôt associé aux Sénateurs d’Ottawa pour la présente campagne.

«C’est la meilleure ligue pour apprendre, car tu fais tout, a indiqué le jeune homme originaire de Drummondville, à propos de l’ECHL. Je suis recruteur, je prépare l’entraînement vidéo et je dois même prévoir les réservations pour les hôtels et la nourriture.»

À l’instar de Dubas, devenu directeur général des Maple Leafs de Toronto à 32 ans en mai dernier, Lemay a étudié à l’Université Brock, en Ontario, dans le réputé programme de gestion sportive.

«Pendant mes études, Kyle Dubas est lui-même venu deux fois dans nos classes pour donner des conférences, a noté Lemay. C’est certain qu’il est une inspiration pour le programme. Il fait partie de ceux qui ont démontré qu’il n’est pas nécessaire d’avoir joué chez les professionnels pour travailler dans les bureaux d’une équipe.»

Le Québécois Julien BriseBois, directeur général du Lightning de Tampa Bay, représente évidemment un autre bel exemple du genre.

Merci à Lefebvre et Riendeau!

Au terme d’un stage avec les Bulldogs de Hamilton, de septembre 2014 à avril 2015, les Québécois Sylvain Lefebvre et Vincent Riendeau ont été les premiers à faire confiance à Lemay en l’amenant chez les IceCaps de St. John’s, ancien club-école du Canadien dans la Ligue américaine. C’est à l’automne 2017 qu’il a ensuite obtenu le poste de directeur des opérations hockey avec le Beast, auprès de son fidèle acolyte, l’entraîneur-chef Colin Chaulk.

Son rôle à Brampton vient inévitablement avec un lot de situations particulières. Se retrouvant au bout de la chaîne, Lemay se souvient du jour où, à la suite de plusieurs blessures survenues la saison dernière chez le Rocket de Laval, il avait dû dénicher, après les rappels, deux nouveaux défenseurs pour le Beast en l’espace de 24 heures.

«Ça change vite dans la East Coast», a convenu Lemay, en riant.

Un bon coup

Cette année, c’est la situation des gardiens dans l’organisation des Sénateurs qui lui a causé certains maux de tête, avec notamment la blessure subie par Mike Condon dans la Ligue américaine et le rappel de Jake Paterson. Lemay en a toutefois profité pour réaliser un bon coup en obtenant les droits du gardien québécois Étienne Marcoux par le biais d’une transaction.

Or, Marcoux est en voie de s’imposer devant le filet du Beast depuis son arrivée avec le club. Après 19 parties cette saison, le Beast présente par ailleurs un dossier de 9-7-3.

L’analytique: un outil à considérer

Pour gravir les échelons jusqu’à la LNH, il faut savoir ajouter certaines cordes à son arc. C’est ce qu’a fait Lemay en s’intéressant à l’analytique.

«Tu ne peux pas juste te spécialiser à faire ça et te fier uniquement là-dessus, indique toutefois Lemay. L’analytique, c’est un bon outil, mais ce n’est pas une science exacte. Si un rapport de recruteur dit quelque chose sur un joueur et que certaines statistiques avancées en viennent à une conclusion similaire, c’est là que ça devient intéressant. Moi, c’est plus comme ça que je vois ça.»

En plus de ses expériences au sein de différentes équipes professionnelles, Lemay a aussi travaillé brièvement pour l’entreprise ontarienne «Stathletes», d’où provient le directeur général des Coyotes de l’Arizona John Chayka.

«Il y a une vague de gars qui ont commencé dans l’analytique présentement dans la Ligue nationale, a fait remarquer Lemay, en ajoutant le nom de Kyle Dubas, directeur général des Maple Leafs. C’est un élément qui est considéré par les équipes.»

S’il compte lui-même poursuivre sa carrière dans le milieu du hockey professionnel, Lemay sait qu’il devra franchir une étape à la fois.

«J’aimerais un jour obtenir un emploi à temps plein dans la Ligue américaine, peut-être comme responsable de la vidéo, et éventuellement c’est sûr que je souhaiterais aller dans la Ligue nationale», a mentionné Lemay, qui trouve néanmoins son bonheur présentement avec le Beast.