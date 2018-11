LNH 360: un record pour les Golden Knights

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 27 novembre.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

BUFFALO 3 - San Jose 2 (prol.)

Ottawa 4 - PHILADELPHIE 3

Caroline 2 - MONTRÉAL 1

Anaheim 3 - TAMPA BAY 1

Colorado 3 - NASHVILLE 2

Arizona 4 - MINNESOTA 3

Pittsburgh 4 - WINNIPEG 3

Vegas 8 - CHICAGO 3

EDMONTON 1 - Dallas 0 (prol.)

Los Angeles 2 - VANCOUVER 1 (prol.)

Les Golden Knights inscrivent huit buts

Cody Eakin et Shea Theodore ont chacun inscrit deux buts et une aide alors que les Golden Knights ont marqué à huit reprises, un record de concession. Les hommes de Gerard Gallant ont ainsi remporté leurs quatre dernières rencontres.

Les Golden Knights, qui ont inscrit six buts contre les Sharks samedi, sont devenus la quatrième équipe cette saison à connaître deux matchs consécutifs d'au moins six buts.

C'était la 10e fois cette saison qu'une formation marquait au moins huit buts dans une rencontre et la deuxième en quatre jours, après les Jets à St. Louis.

MacKinnon et Rantanen font encore des leurs

Nathan MacKinnon (2B) et Mikko Rantanen (2A) ont chacun amassé deux points pour aider l'Avalanche à prolonger sa séquence de victoire à cinq.

Rantanen est ainsi devenu le premier joueur de la LNH à atteindre le plateau des 40 points (10B, 30A) cette saison, en 24 affrontements.

La seule autre fois dans l'histoire qu'un joueur des Nordiques ou de l'Avalanche avait été le premier de la LNH à inscrire 40 points, il s'agissait de Peter Forsberg, en 1997-1998.

Depuis que l'équipe est au Colorado, jamais un joueur n'avait atteint le plateau des 40 points en aussi peu de matchs que Rantanen.

Rantanen et MacKinnon ont chacun inscrit au moins deux points dans les cinq derniers matchs. Seulement deux autres duos ont réussi cet exploit depuis 1996-1997, soit Josh Bailey et John Tavares, des Islanders, en 2017, ainsi que Joe Thornton et Patrick Marleau, des Sharks, en 2013.

MacKinnon, Rantanen et Gabriel Landeskog ont produit 103 points (41B, 62A) dans les 24 premiers matchs de l'Avalanche. C'est le premier trio à inscrire 100 points aussi rapidement dans une saison depuis celui de Daniel Alfredsson, Dany Heatley et Jason Spezza en 2005-2006, avec les Sénateurs.

Crédit photo : AFP

Une 10e victoire de suite pour les Sabres

Jeff Skinner a marqué le but gagnant en prolongation pour la deuxième fois en trois matchs pour mener les Sabres à une 10e victoire consécutive, égalant ainsi un record de concession établi en 1983-1984 et égalé en 2006-2007.

Grâce à cette séquence, les hommes de Phil Housley pointent au premier rang de la LNH avec un dossier de 17-6-2, bon pour 36 points.

Skinner (19B, 8A) a inscrit son 19e but de la campagne pour prolonger sa séquence de matchs avec au moins un point à cinq. Il a aussi rejoint Patrik Laine et David Pastrnak au sommet du circuit Bettman pour les buts.

Carter Hutton a porté sa fiche à 8-0-0 lors de ses huit dernières sorties. Seuls Martin Biron (11) et Gerry Desjardins (9) ont connu de meilleures séquences dans l'histoire des Sabres.

Des remontées des Sénateurs et des Coyotes

Les Sénateurs et les Coyotes ont effectué des remontées victorieuses en troisième période.

Brady Tkachuk (2B, 1A) a marqué deux fois dans les 10 dernières minutes du troisième vingt pour porter son total de points à 16 cette saison en 14 rencontres.

Josh Archibald (2B, 1A) a inscrit deux buts et connu le premier match de trois points de sa carrière.

Les Sénateurs et les Coyotes ont été les sixième et septième équipes cette saison à surmonter des déficits de deux buts ou plus au troisième vingt pour l'emporter en temps réglementaire.