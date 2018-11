Les Sénateurs auraient demandé à la Ville de payer l’aréna

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, a déclaré mercredi que les Sénateurs avaient initialement demandé à la Ville de défrayer les coûts de construction d’un nouvel aréna sur le site des plaines LeBreton.

Watson a discuté de ce dossier avec les médias pour la première fois depuis que l’entreprise du propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, a intenté une poursuite contre ses partenaires du groupe RendezVous LeBreton la semaine passée. Selon ses dires, l’homme d’affaires et ses représentants avaient tenu un entretien en 2016 avec la Ville, peu après que la Commission de la capitale nationale (CCN) eut choisi Melnyk pour le projet de revitalisation des plaines IllumiNATION.

Le dirigeant municipal n’a aussi pas l’intention de financer un nouveau domicile pour les Sénateurs.

«Durant la discussion d’ouverture avec notre personnel, ils ont dit qu’ils voulaient voir la Ville construire [et payer] l’édifice et j’ai dit que nous n’étions pas intéressés à bâtir des arénas», a mentionné le maire au quotidien «Ottawa Sun», au terme d’une séance du conseil à l’hôtel de ville.

Watson a ajouté que l’équipe de la Ligue nationale de hockey espèrent voir la Ville créer une corporation municipale; celle-ci aurait ainsi été l’entité propriétaire de l’aréna potentiel.

«Pour être juste avec eux, ils ont quand même amené plusieurs idées et j’ai été très, très clair envers Eugene à de nombreuses occasions. Je lui ai également rappelé ce qu’il avait affirmé dans une entrevue au réseau CBC, et je détiens d’ailleurs l’enregistrement de ça. Il avait dit très clairement qu’il n’y aurait pas d’appui du gouvernement. Et je lui avais répondu : "Eugene, je suis avec toi à 100%. Je n’approuve pas l’utilisation des taxes pour financer un aréna".»

De leur côté, les Sénateurs n’avaient pas encore commenté les déclarations de Watson à ce jour.

Un dossier de plus en plus nébuleux

Faute d’une entente avec ses associés, Melnyk – par le biais de Capital Sports Management Inc. - a poursuivi pour 700 millions $ le Trinity Development Group et son fondateur John Ruddy, ainsi que la firme de consultants Graham Bird. Selon la partie demanderesse, les défendants ont travaillé en secret pour avancer un projet de construction de tours à condos qui aurait eu un effet néfaste sur la rentabilité de RendezVous LeBreton.

Le projet de condos prévoit trois tours totalisant environ 1400 unités de logement dans la partie ouest des plaines. Aux yeux de Melnyk, plusieurs violations découlant d’un conflit d’intérêts ont mené à l’échec de son partenariat.

Quant à la CCN, elle avait fixé à janvier l’échéance pour une entente impliquant les initiateurs d’IllumiNATION; c’était toutefois à la veille du dépôt de la poursuite de Melnyk. Sans accord entre les gens concernés, un nouvel appel d’offres pour la revitalisation du site des plaines sera lancé.