Karl Alzner marque à son 1er match avec le Rocket!

À l'instar d'Auston Matthews à Toronto, Karl Alzner n'a pas perdu de temps avant de noircir la feuille de pointage, mercredi soir.

Rétrogradé chez le Rocket de Laval, la veille, le vétéran a appuyé l'attaque en décochant un boulet de canon dans le filet adverse à son premier match avec le club-école du Tricolore.

Voici le but! Here it is! @KarlAlzner 💪🏼#GoRocket pic.twitter.com/KE5CioaPyr