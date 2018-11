Jean-Sébastien Dea pourrait changer d’équipe

L’attaquant québécois Jean-Sébastien Dea a vu son nom soumis au ballottage par les Devils du New Jersey, mercredi, et il pourrait être réclamé par une autre formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) le lendemain.

L’athlète de 24 ans, qui n’a jamais été repêché par un club du circuit Bettman, sera rétrogradé au club-école situé à Binghamton s’il ne trouve pas preneur. Cette saison, l’ancien des Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec a inscrit trois buts et deux mentions d’aide en 20 matchs avec les Devils.

Dea avait été réclamé par le New Jersey le 28 septembre dernier après que les Penguins de Pittsburgh eurent placé son nom au ballottage.

Notre informateur LNH Renaud Lavoie ne serait d'ailleurs pas surpris que Dea soit réclamé par les Penguins. C'est ce qu'il a affirmé lors de son passage à l'émission Les Partants, mercredi midi.

La troupe de l’entraîneur-chef John Hynes éprouve des ennuis, car elle occupe l’avant-dernier rang de l’Association de l’Est.

Ailleurs dans la LNH, les Flyers de Philadelphie ont rendu disponible le gardien Calvin Pickard.

Kevan Miller absent au moins cinq semaines à cause d’une blessure au larynx

La rondelle que Kevan Miller a reçue à la gorge lundi a fait plus de dommage que les Bruins de Boston le croyaient initialement.

Après avoir subi des examens approfondis, le défenseur a appris qu’il souffrait d’une blessure au cartilage du larynx. Son état de santé sera réévalué dans cinq semaines.

Miller a été atteint par un tir de John Tavares lundi dans une défaite de 4 à 2 des siens contre les Maple Leafs de Toronto.

Il a été transporté à l’hôpital après l’incident. Les radiographies avaient initialement démontré que la blessure de Miller n’était pas sérieuse.

L’infirmerie continue donc à se remplir chez les Bruins. En tout, cinq défenseurs, dont Zdeno Chara et Charlie McAvoy, sont sur la touche, en plus des attaquants Patrice Bergeron et Jake Debrusk.

Roberto Luongo jouera-t-il en fin de semaine?

Le gardien des Panthers de la Floride Roberto Luongo était de retour sur la patinoire, mercredi, lui qui a subi une blessure au bas du corps durant le match de vendredi contre les Hurricanes de la Caroline.

L’entraîneur-chef Bob Boughner a indiqué au site The Athletic que le Québécois pourrait revenir au jeu au cours du week-end ou au début de la semaine prochaine. Le club floridien disputera ses six prochaines parties à domicile. Il accueillera les Ducks d’Anaheim en soirée.

Les Sabres de Buffalo, le Lightning de Tampa Bay et les Bruins de Boston seront les trois formations visiteuses suivantes à Sunrise, soit vendredi, samedi et mardi.

Luongo a subi une entorse ligamentaire au genou lors du premier duel de la campagne, le 6 octobre, et avait manqué quelques semaines d’activités. Vendredi dernier, il a été déjoué par Jordan Martinook, se blessant en tentant de réaliser l’arrêt, avant de retraiter au vestiaire.

Cette saison, il a conservé une fiche de 4-3-0, une moyenne de buts alloués de 3,07 et un taux d’efficacité de ,902. En son absence, les Panthers misent sur James Reimer et Michael Hutchinson.