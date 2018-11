À TVA SPORTS: Sharks : 2 - Maple Leafs : 4

TROISIÈME PÉRIODE

03:50: Auston Matthews frappe une rondelle au vol, mais sa manoeuvre termine sa course sur le poteau! La marque demeure la même.

03:00: Mitch Marner s'échappe seul devant Aaron Dell, mais le gardien des Sharks ne bronche pas.

00:00: Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

18:15: Seul dans l'enclave, Patrick Marleau décoche un tir du revers. Dell réagit bien.

09:20: Solide coup d'épaule d'Evander Kane à l'endroit de Jake Gardiner. Ce dernier réclame une pénalité, mais n'aura pas gain de cause.

08:00: Auston Matthews alimente Kasperi Kapanen à la perfection, mais Aaron Dell se déplace rapidement et frustre l'attaquant des Maple Leafs.

04:18: BUT! Visiblement, l'indiscipline coûte cher, dans ce match! Joe Pavelski décoche un bon tir sur réception et marque un deuxième but pour les Sharks.

01:53: BUT! Patrick Marleau marque un troisième but en avantage numérique pour Toronto dans cette partie et donne l'avance 4-1 à son équipe.

00:00: Début de la période

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00: Fin de la période

19:44: BUT! Mitch Marner sert une passe parfaite à John Tavares qui n'a qu'à pousser dans une cage déserte. 3-1 Toronto!

17:00: Nazem Kadri s'échappe seul devant Aaron Dell, mais frappe le poteau.

16:30: Joe Thornton y va d'une sublime remise à Evander Kane, mais encore une fois, le gardien des Leafs dit non.

16:00: Oublié seul devant le filet, Joe Pavelski tente de déjouer du revers Frederik Anderson, mais ce dernier a le dernier mot.

11:19: BUT! Quelle histoire! Matthews marque dès son retour au jeu d'un tir parfait dans la partie supérieure. 2-1 Leafs!

10:40: BUT! En avantage numérique, Tomas Hertl complète un jeu de Kevin Labanc et créé l'égalité.

05:00: Matthews déculotte Erik Karlsson, mais rate ensuite son tir.

03:38: BUT! Auston Matthews repère habilement John Tavares devant le filet. Le 91 complète facilement. 1-0 Leafs!

Auston Matthews obtient un point à son retour - TVA Sports

00:00: Début de la période

Blessé à l'épaule depuis le 27 octobre dernier, Auston Matthews reprend l'action ce soir, alors que les Maple Leafs reçoivent les Sharks.

Avant sa blessure, le #34 avait compilé 10 buts et 6 passes pour 16 points en 11 matchs.

En l'absence de leur joueur vedette, les Leafs ont relativement bien fait, parvenant à remporter 10 matchs sur 14.

La tâche ne sera toutefois pas facile pour Toronto ce soir, alors que San Jose pointe au deuxième rang de la Division Pacifique et compte dans ses rangs deux vainqueurs du trophée Norris: Erik Karlsson et Brent Burns.

Les Sharks récolteront-ils une première victoire en 3 matchs, ou ce sont plutôt les Leafs qui en gagneront une troisième de suite?

À suivre dès 19h30 sur les ondes de TVA Sports!