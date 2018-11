Quel contact de... Carey Price?!

Note aux joueurs de la Ligue nationale de hockey : il ne faut pas s’approcher de Carey Price lorsqu’il est en possession de la rondelle.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

L’attaquant des Hurricanes de la Caroline Warren Foegele l’a appris à ses dépens en deuxième période alors qu’il a tenté de soutirer le disque au gardien du CH. Price n’a pas apprécié l’échec-avant de l’attaquant de 22 ans et il lui a fait savoir en le poussant violemment.

Foegele a semblé surpris par le geste de Price et s’est retrouvé sur la glace à la suite du contact. Il n’en fallait pas plus pour que la foule du Centre Bell se lève et acclame cette «mise en échec».