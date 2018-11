LHJMQ: Xavier Bouchard suspendu sept matchs

Le défenseur du Drakkar de Baie-Comeau Xavier Bouchard devra réfléchir longuement à la suite d’un violent plaquage à l’endroit de Liam Peyton, des Islanders de Charlottetown, puisque la LHJMQ l’a suspendu pour sept matchs, mardi.

Le Trifluvien de 18 ans a projeté sur la bande l’attaquant de la formation de l’Île-du-Prince-Édouard durant la troisième période de l’affrontement de dimanche. Sur la séquence, le patineur fautif se trouvait derrière Peyton quand il lui a asséné un double-échec. Les arbitres ont imposé une pénalité majeure et une extrême inconduite de partie pour cette charge.

«Le joueur de Baie-Comeau a tout le temps voulu pour prendre sa décision avant de frapper son adversaire dans le dos et lui faire perdre l’équilibre. Le joueur de Charlottetown était dans une position vulnérable et sans défense, il est tombé violemment contre la rampe et n’a heureusement pas subi de blessure. Aux yeux de la ligue, ce geste est dangereux et inacceptable», a expliqué la LHJMQ sur son site internet pour justifier la suspension.

Bouchard a écopé de 45 minutes de punition en 26 rencontres cette saison. Il sera admissible à un retour au jeu le 28 décembre.