La saison d’Ilya Kovalchuk vire au cauchemar

L’attaquant Ilya Kovalchuk espérait revivre le rêve nord-américain en signant un contrat de trois ans et de 6,25 millions $ par saison avec les Kings de Los Angeles durant l’été, mais son conte de fée est en train de se transformer en film d’horreur.

Après avoir inscrit 14 points en autant de matchs pour amorcer la saison, le vétéran de 35 ans a été incapable d’en obtenir un seul au cours des neuf parties suivantes. Son entraîneur-chef Willie Desjardins l’a d’ailleurs utilisé pendant seulement 6 min 20 s dans la victoire de 5 à 2 aux dépens des Oilers d’Edmonton, dimanche.

Malgré ce désaveu, le Russe reste positif et souhaite avant tout voir ses coéquipiers accumuler les points au classement. Los Angeles occupait la cave de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 17 points avant les duels de mardi.

«L’aspect à retenir, c’est qu’on a gagné le dernier match, a-t-il déclaré au quotidien "The Orange County Register". Donc, c’est bien, c’est positif. Le nombre de minutes que je joue importe peu. Il faut gagner, surtout dans la situation que nous vivons.»

«Je ne sais pas comment expliquer le fait de me retrouver sur le banc, puisque c’est la première fois de ma carrière que je m’y retrouvais pour toute la troisième période, a-t-il ajouté. Mais je suis ce genre de gars. Vous savez, je m’en fiche. On a gagné et c’est tout ce qui compte.»

Le travail

Cependant, Kovalchuk a tenu à discuter avec son instructeur-chef, question d’avoir l’heure juste.

«Je dois travailler, c’est tout, a-t-il dit, précisant vouloir garder à l’interne le contenu de sa conversation avec Desjardins. C’est tout ce que je peux faire. Je suis en mesure de contrôler ce que je fais sur la patinoire. J’essaie de travailler fort chaque jour, m’améliorer, et on verra ce qui arrivera.»

Qu’en pense le pilote des Kings?

«Il doit profiter de ses chances et créer de l’offensive, a-t-il affirmé. Quand je l’appelle sur le banc, il est excité d’en sortir. Le contraire n’est pas encore survenu. [...] C’est bon signe, mais pour un gars ayant si bien fait dans la LNH, cela représente un rôle difficile à assumer.»