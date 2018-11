De bons débuts pour Lance Stroll

Les équipes de Formule 1 sont déjà en mode préparation pour la saison 2019 et le Québécois Lance Stroll a d’ailleurs effectué ses premiers tours avec l’écurie Racing Point Force India, mardi, à Abou Dhabi, dans le cadre d’essais organisés par la compagnie Pirelli.

Stroll est ainsi apparu au volant d’une voiture VJM11 en après-midi (heure locale) et a profité de l’occasion pour réaliser 56 passages. Figurant parmi une douzaine de pilotes sur place, il a réussi le troisième meilleur tour de la journée, soit 1 min 37,415 s. Seuls Sebastian Vettel (1:36,812), sur Ferrari, et Valtteri Bottas (1:37,231), sur Mercedes, ont fait mieux que lui. En revanche, celui-ci a totalisé 120 tours.

Le représentant de la Belle Province était inactif en avant-midi, car c’est Sergio Perez qui a conduit la monoplace de Racing Point Force India.

D’autres essais se dérouleront au même endroit, mercredi.

