Cinq autres «millionnaires» de la Ligue américaine

Soumis au ballottage lundi, le défenseur des Canadiens de Montréal Karl Alzner n’a pas été réclamé par une autre équipe, si bien qu’il prend la direction de la Ligue américaine (LAH), avec le Rocket de Laval.

La rétrogradation du vétéran défenseur représente une situation fâcheuse, lui qui gagne pourtant un salaire annuel moyen de 4,625 millions $. Son cas n’est toutefois pas unique.

Il suffit de penser au défenseur Wade Redden qui, de 2010 à 2012, avait subi un sort semblable lorsqu’il écoulait une entente de six ans et de 39 millions $ avec les Rangers de New York.

Plus récemment, soit en janvier 2015, les Kings de Los Angeles avaient cédé l’attaquant Mike Richards à la LAH avant de racheter son lucratif contrat au terme de cette saison.

Voici cinq autres joueurs qui se retrouvent présentement dans les ligues mineures alors qu'ils devaient toucher au moins 1 million $, en 2018-2019, dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

#1 - Matt Moulson

Les Sabres de Buffalo n’ont pas de place pour l’attaquant Matt Moulson dans leur formation. Avec 16 points en 17 matchs avec le Reign d’Ontario, Moulson tire bien son épingle du jeu dans la LAH.

On continue toutefois de regretter le contrat de 25 millions $ pour cinq ans qu’on lui a octroyé le 1er juillet 2014.

#2 - Matt Beleskey

L’attaquant Matt Beleskey a conclu, en 2015, une entente de cinq ans et de 19 millions $ avec les Bruins de Boston. Or, il évolue maintenant avec le Wolf Pack de Hartford, club-école des Rangers de New York dans la LAH.

Beleskey était passé des Bruins aux Rangers dans une transaction impliquant Rick Nash en février dernier.

#3 - Mike Condon

Le gardien Mike Condon croyait avoir gagné un poste de régulier dans la LNH en décrochant, en juin 2017, un contrat de trois ans pour 7,2 millions $ avec les Sénateurs d’Ottawa.

Condon a toutefois été soumis au ballottage au début du mois de novembre avant de se retrouver avec la filiale de Belleville. Comble de malheur, il est présentement blessé.

#4 - Al Montoya

Devancé par le Finlandais Mikko Koskinen pour le poste de gardien substitut chez les Oilers d’Edmonton, Al Montoya se retrouve dans la LAH, avec les Condors de Bakersfield.

Montoya avait signé une prolongation de contrat de deux ans à l’époque où il évoluait pour le Canadien de Montréal, en janvier 2017. Il touche cette saison 1,125 million $.

#5 - Curtis Lazar

Âgé de seulement 23 ans, l’attaquant Curtis Lazar n’est pas dans une situation semblable à celle d'Alzner et des autres. Dans son cas, on croit simplement qu’il se développera davantage dans la LAH, avec le Heat de Stockton, que s’il joue sporadiquement dans la LNH, avec les Flames de Calgary.

Lazar, qui totalise 17 points en 19 matchs avec le Heat, doit devenir joueur autonome avec compensation au terme de la présente saison.