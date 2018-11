Aux 4 coins de la LNH: Palat pourrait jouer mardi

L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Ondrej Palat semble pratiquement remis de sa blessure au bas du corps, si bien qu’il pourrait participer au match de mardi contre les Ducks d’Anaheim.

Son entraîneur-chef Jon Cooper a indiqué aux médias lundi que le cas du joueur d’avant était désormais évalué quotidiennement. Aussi, Palat a pris part à l’entraînement du jour et c’était la première fois qu’il se trouvait au sein d’un trio régulier depuis l’apparition de ses problèmes physiques.

Le principal concerné a été d’ailleurs le dernier hockeyeur à quitter la glace lors de cette séance et il s’est dit heureux de sa progression.

«Quand vous êtes blessé, vous n’allez pas sur la patinoire et vous faites des activités cardiovasculaires de votre côté, a-t-il déclaré au site du quotidien "Tampa Bay Times". Toutefois, vous pouvez effectuer autant de cardio que souhaité et ne pas vous sentir prêt. Donc, c’est bien de patiner pour s’assurer d’être en bonne forme. Lorsque vous patinez par vous-même et vous vous retrouvez ensuite dans un match, ce n’est pas du tout la même chose.»

Ayant manqué les 15 derniers affrontements des siens, Palat a éprouvé de bonnes sensations, lundi.

«Je crois pouvoir revenir [mardi]. Je me sentais bien aujourd’hui. Cependant, il s’agissait de ma première séance dans une ligne complète, donc on verra, a-t-il dit. C’était juste bien de faire partie à nouveau de l’équipe et de côtoyer les gars.»

«La chose la plus difficile à accomplir sera probablement de m’ajuster au rythme du match et la synchronisation, a-t-il ajouté. Il faut seulement s’adapter au déroulement de la rencontre.»

Cette saison, l’athlète de 27 ans a inscrit cinq mentions d’aide en neuf duels..

Brock Boeser viendra en aide aux Canucks sous peu

Par ailleurs, les Canucks de Vancouver compteront sur le retour au jeu de l’attaquant Brock Boeser, qui devrait renouer avec l’action mardi ou jeudi.

Absent depuis le 2 novembre en raison d’une blessure à l’aine, le joueur de 21 ans a participé à un entraînement de l’équipe, lundi. Il pourrait participer à la rencontre prévue le lendemain face aux Kings de Los Angeles. S’il ne peut chausser les patins pour cet affrontement, il aura l’occasion de s’exécuter deux jours plus tard contre les Golden Knights de Vegas.

Cette saison, il a récolté quatre buts et sept mentions d’aide pour 11 points en 13 matchs.