LNH 360: encore des buts pour Brayden Point

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée le 25 novembre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules):

Calgary 6 – ARIZONA 1

TAMPA BAY 5 – New Jersey 2

NASHVILLE 5 – Anaheim 2

LOS ANGELES 5 – Edmonton 2

Encore des buts pour Point

L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Brayden Point a marqué deux buts, ses 16e et 17e de la saison, pour grimper au troisième rang des buteurs de la LNH.

Il est l’un des huit des joueurs avec 15 buts ou plus cette saison. Sept de ses huit joueurs sont âgés de moins de 30 ans. Alexander Ovechkin, à 33 ans, est le doyen de ce groupe.

Trois des huit joueurs de ce groupe – Jeff Skinner, Point et Cam Atkinson – ont déjà marqué plus de la moitié de leur total de buts de la dernière saison.

Point a amassé trois points dans une partie pour la cinquième fois cette saison et a réussi la 10e partie de plus d’un point cette saison. Seuls Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen, de l’Avalanche, en ont réussi plus (12).

Les Preds et Bolts au sommet

Les Predators sont parvenus à vaincre les Ducks et revenir au sommet du classement général de la LNH, à égalité avec le Lightning (35 points).

Depuis le début de la saison 2017-2018, les deux équipes ont passé 197 jours au sommet du classement (137 pour TBL et 60 NSH), comptant pour 82 % des jours de saison régulière.

En 2017-2018, le Lightning a été au sommet pour un peu du trois quarts de la saison.

Deux autres tours du chapeau

Austin Watson et Dustin Brown ont chacun réussi un tour du chapeau, dimanche. Il s’agissait du premier de la carrière de Watson.

Dimanche, il s’agissait de la troisième journée consécutive avec au moins un tour du chapeau.

En 361 parties depuis le début de la saison, 29 tours du chapeau ont été réalisés, comparativement à 25 au même stade de la saison l’an dernier.

Quatre joueurs des Predators ont réussi un tour du chapeau cette saison.

Encore Luff

L’attaquant des Kings Matt Luff a marqué dans un quatrième match de suite, la plus longue séquence du genre pour une recrue de l’équipe depuis Jimmy Carson et Luc Robitaille en 1986-1987.

La recrue des Rangers Filip Chytil a réussi cinq rencontres de suite avec au moins un but cette saison.

Trois buts en infériorité numérique pour les Flames

Noah Hanifin et Mark Jankowski ont chacun marqué deux buts dans une victoire face aux Coyotes.

Les Flames ont d’ailleurs marqué trois fois en infériorité numérique, dont deux en 24 secondes, pour la troisième fois de leur histoire.

Hanifin a ainsi marqué ses deux premiers buts avec les Flames. De plus, il rejoint Al MacInis et Mark Gionardo comme étant les seuls défenseurs de l’histoire de l’organisation (CGY/ATL) à marquer un but en avantage et désavantage numérique lors de la même partie.

Matchs de lundi