«Les plus beaux moments de ma vie» - Hugo Richard

Le Rouge et Or de l’Université Laval, mené par son quart-arrière Hugo Richard, ont remporté la coupe Vanier pour une 10e fois, samedi dernier, en défaisant les Mustangs de l’Université Western, par le compte de 34-20.

Outre une deuxième coupe Vanier pour Richard, le pivot a également disputé le dernier match de football universitaire de sa carrière.

«Ce sont les plus beaux moments de ma vie et ce sont des expériences que je n’oublierai jamais, a souligné Richard, lundi matin, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. C’est ce qui a fait de moi qui je suis aujourd’hui.»

C’est donc dire que Richard pourra tenter sa chance au football professionnel dans la Ligue canadienne de football ou ailleurs.

«Rendu là, il n’y a pas plus grand-chose qui me fait peur, a continué Richard, discutant de son après-carrière au football universitaire. On a tellement vécu des hauts et des bas et toutes sortes d’émotions. Alors je me dis que ça m’étonnerait que le marché du travail soit plus excitant.»

Mais Richard sait très bien qu’il a fait ce qu’il avait à faire et que la balle est maintenant dans le camp des organisations.

«C’est hors de mon contrôle, a confié Richard. J’espère que oui et j’aimerais vraiment ça avoir une chance au prochain niveau. Ça va dépendre des recruteurs de la LCF ou d’autres ligues.

«D’un point de vue (d’un) Québécois bilingue, pour certaines équipes, ça peut être intéressant d’un point de vue marketing, mais on dirait que ça ne sonne pas de cloche. Ça me surprend de ne même pas avoir eu d’appels. En même temps, comme j’ai souvent dit, j’ai fait ma paix avec ça. S’il n’y a pas d’issue dans cette direction, je ne vais pas perdre sommeil.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.

