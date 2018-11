Les Coyotes voulaient Nick Schmaltz depuis un moment

La décision des Coyotes de l’Arizona de faire l’acquisition de Nick Schmaltz n’a pas été prise sur un coup de tête. Le directeur général John Chayka a révélé lundi matin qu’il souhaitait obtenir l’attaquant depuis un moment.

Cédant Brendan Perlini et Dylan Strome aux Blackhawks de Chicago pour l’obtenir, Chayka croit qu’il a le potentiel pour évoluer sur le premier trio.

«[Il a] la vitesse, le talent et la créativité... et en plus il est droitier, ce dont nous avions besoin, a commencé par dire Chayka, selon le site officiel de la Ligue nationale. Il peut jouer au centre et à l’aile. Lorsqu’il joue au centre, il est un patineur d’élite et peut augmenter le rythme depuis le milieu de la glace.»

«Je crois que ça ajoute une dimension qui manquait à l’équipe. Notre attaque ne produit pas comme nous nous attendions après le quart de la saison et nous espérons que ça pourra nous donner de l’énergie.»

Coût élevé

Pour mettre la main sur Schmaltz, Chayka a dû céder deux anciens choix de premier tour de l’organisation.

Si Perlini semble s’être développé en joueur de soutien, Strome, âgé de 21 ans, n’a toujours pas disputé de saison complète dans la Ligue nationale. Il a par ailleurs connu une excellente campagne avec les Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine en 2017-2018, cumulant 22 buts et 53 points en 50 parties.

Chayka a mentionné qu’il était conscient d’avoir cédé de bons jeunes éléments, mais qu’il s’agissait du prix à payer pour convaincre son homologue des Blackhawks Stan Bowman.

«Il a joué au centre et il a obtenu 20 buts et 50 points [en une saison] à cette position. Je pense assurément qu’il est compétent au centre. Cette polyvalence est précieuse.»

Excité

Schmaltz n’a pas caché qu’il avait été choqué lorsqu’il a appris qu’il avait été échangé. Il croit néanmoins au potentiel de la formation de Glendale.

«C’était un choc. Mais en même temps, je connais plusieurs joueurs des Coyotes, alors c’est excitant. C’est un jeune groupe avec beaucoup de talent à l’attaque, alors j’ai hâte de commencer.»

«Les Coyotes ont beaucoup foi en moi et ils me voulaient dans l’équipe. Je vais tout faire pour aider l’équipe.»