Josh Donaldson s’en va rejoindre Alex Anthopoulos

Le directeur général des Braves d’Atlanta, le Montréalais Alex Anthopoulos, a vécu une journée de magasinage plutôt productive en plein «Cyber Monday», car il a embauché Josh Donaldson et Brian McCann, lundi.

Dans les deux cas, il s’agira de retrouvailles, puisque Donaldson a côtoyé le DG à l’époque où celui-ci assumait des fonctions identiques chez les Blue Jays de Toronto, tandis que McCann a amorcé sa carrière dans le baseball majeur en Géorgie.

Ayant accepté un pacte d’un an et de 23 millions $ d’après le réseau FOX Sports, Donaldson a totalisé huit circuits et 23 points produits avec les Jays et les Indians de Cleveland cette année, conservant une moyenne au bâton de ,246. Ennuyé par les blessures en 2018, le joueur de troisième but avait surpassé le total des 30 longues balles lors de chacune de ses trois campagnes précédentes.

Le vétéran a été choisi le joueur par excellence de la Ligue américaine en 2015 grâce à 41 coups de quatre buts et 123 points produits.

Pour sa part, McCann touchera 2 millions $ pour un an. Pendant le plus récent calendrier régulier, il a frappé pour ,212 avec les Astros de Houston, cognant sept circuits et faisant marquer 23 points. Il a évolué à Atlanta de 2005 à 2013, avant de jouer pour les Yankees de New York durant trois ans. À Houston, le receveur a remporté la Série mondiale il y a un an.