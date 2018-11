Flyers: Ron Hextall congédié

Les Flyers de Philadelphie ont congédié leur directeur général, Ron Hextall, lundi matin.

«Les Flyers ont décidé de relever Ron Hextall de ses fonctions de vice-président exécutif et de directeur général», a annoncé le président des Flyers, Paul Holmgren, dans un communiqué.

OFFICIAL: The Flyers organization has decided to relieve Ron Hextall of his duties as Executive Vice President and General Manager. https://t.co/W1tKRlqG5d pic.twitter.com/iiAvQlaZoH — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) November 26, 2018

«Nous remercions Ron pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe, mais il est devenu clair que nous ne partageons plus la même vision concernant la direction de l’organisation, a-t-il ajouté. En raison de ces divergences, nous considérons qu’il était préférable d’effectuer un changement. Le processus d’embauche d’un nouveau directeur général a déjà été enclenché et nous espérons qu’il sera complété le plus tôt possible.»

Holmgren, ainsi que Dave Scott, président directeur général de Comcast Spectacor, la compagnie qui possède les Flyers, expliqueront leur décision dans plus de détails mardi à 11 h.

Ces changements pourraient aussi être de mauvais augure pour l’entraîneur-chef Dave Hakstol, embauché en 2015 par Hextall.

Avant les matchs de lundi, les Flyers (10-11-2) occupaient l’avant-dernier rang de la section Métropolitaine. Ils ont perdu cinq de leurs six dernières parties.

Le retour

Hextall a disputé 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dont 11 dans l’uniforme des Flyers. Il a fait son retour à Philadelphie en 2013 dans un rôle de directeur général adjoint après avoir passé sept campagnes dans le service des opérations hockey des Kings de Los Angeles.

Il a assisté Holmgren pendant un an avant d’être nommé directeur général des Flyers, tandis que son patron a été promu au titre de président.

Hextall en était à sa cinquième saison en tant que DG des Flyers. Sous son règne, l’équipe a participé aux séries éliminatoires à deux reprises, subissant l’élimination au premier tour chaque fois.

Gardien recherché

Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, les Flyers ont connu des ennuis à la position de gardien de but sous Hextall, lui-même un ancien cerbère. Il a notamment fait l’acquisition de Petr Mrazek des Red Wings de Detroit en février dernier à cause des blessures de Brian Elliott et de Michal Neuvirth. L’expérience n’a pas été concluante et Mrazek a signé un contrat d’un an avec les Hurricanes de la Caroline le 1er juillet.

Cette saison, cinq joueurs différents ont protégé la cage des Flyers.

Hextall a conclu quelques autres transactions notables pendant son passage à Philadelphie, dont celle qui a envoyé en juin 2017 Brayden Schenn aux Blues de St. Louis en retour de Jori Lehtera et d’un choix de premier tour en 2017 et en 2018.

En 100 matchs avec St. Louis, Schenn a amassé 83 points, dont 33 buts.

Lehtera a été peu productif avec les Flyers (11 points en 81 matchs), mais il est difficile de juger la transaction puisque les deux joueurs sélectionnés avec les choix de premier tour, Morgan Frost et Joel Farabee, n’ont pas encore joué dans la LNH.