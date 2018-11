Chapeau, Dustin Brown! Un doublé pour Alex Chiasson

Dustin Brown a marqué deux de ses trois buts sur l'avantage numérique et Anze Kopitar a inscrit trois points dans une victoire des Kings de Los Angeles 5-2 contre les Oilers d'Edmonton, dimanche.

Le surprenant Matt Luff a touché la cible dans un quatrième match de suite et Calvin Petersen a bloqué 32 tirs dans la victoire, seulement la quatrième des Californiens à leurs 10 dernières sorties.

Chiasson contribue

Du côté des Oilers, Alex Chiasson a créé l'impasse deux fois lors des 40 premières minutes.

L'attaquant québécois a fait 1-1 au premier engagement sur un superbe jeu de Connor McDavid en supériorité.

Puis il a récidivé lors de la période médiane en s'emparant d'un retour dans le demi-cercle de Petersen, qu'il a facilement déjoué pour enfiler son 10e de la campagne.

Celui qui a remporté la coupe Stanley avec les Capitals de Washington le printemps dernier revendique quatre buts et six points à ses six dernières parties. Il a déjà dépassé son total de buts de l'an dernier (huit en 61 rencontres).

Cam Talbot a stoppé 27 lancers dans la défaite.