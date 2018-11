Sporting-Timbers: le métronome et l’aspirant

Si la finale de l’Association Est s’annonce relevée, celle de l’Ouest ne devrait pas démériter avec des protagonistes comme le Sporting de Kansas City et les Timbers de Portland.

On parle ici de deux très bonnes formations qui visent continuellement à se dépasser dans une association très compétitive. Dans un cas comme dans l’autre, il y aura une seconde participation à la Coupe MLS à la clé.

Voyez cette confrontation à TVA Sports à compter de 19h30. Notre descripteur met la table dans la vidéo ci-dessus.

Kansas City a remporté le précieux trophée au terme d’une saison impeccable en 2013. Dans son incarnation précédente qu’étaient les Wizards (1996-2010), KC a remporté un autre titre en 2000.

Quant aux Timbers, leur seul voyage en finale s’est soldé par une victoire de 2 à 1 sur le Crew de Columbus, en 2015.

Stabilité

Dirigé par Peter Vermes depuis 2009, KC est un modèle de stabilité depuis le repositionnement de la formation en 2011, quand le nom de Wizards a été laissé de côté pour faire place au Sporting.

En effet, pas une fois l’équipe de Vermes n’a raté les séries éliminatoires depuis ce changement de nom, raflant deux titres dans l’Association Est (2011, 2012) au passage, avant de passer à l’Ouest en 2015.

Le Sporting a ceci de particulier qu’il n’a jamais compté sur de grosses vedettes internationales, bâtissant plutôt ses équipes autour de bons joueurs américains auxquels on greffe de bons joueurs internationaux.

Il y a un enjeu de plus pour le Sporting. Lors de son arrivée dans l’Ouest en 2015, il s’est avoué vaincu contre les Timbers dès le premier tour dans une défaite de 7 à 6 aux tirs au but, à la suite d’une égalité de 2 à 2 au terme de la prolongation.

Cette séance de tirs au but légendaire au cours de laquelle les onze joueurs de chacune des deux équipes ont tiré, y compris les deux gardiens, a pavé la voie à la seule Coupe MLS des Timbers.

Possession

Ce duel est néanmoins intrigant parce que le Sporting est une équipe qui adore avoir la possession du ballon, alors que les Timbers sont très à l’aise quand ils doivent jouer la contre-attaque.

Dans le cas de KC, c’est une cassure avec un style qui est plutôt axé sur le pressing et le bon jeu défensif.

Le Sporting est à la fois menaçant en attaque avec ses 65 buts, le 4e au total de la ligue. Il peut aussi faire du très bon travail défensif comme en témoignent ses 40 buts accordés, le troisième plus faible total de la MLS.

Et tout ça est articulé autour d’une attaque très bien équilibrée dont le jeune Hongrois, Daniel Salloi, est le meneur avec 11 buts et 7 passes. Derrière lui, 15 autres joueurs ont aussi marqué. Quand on parle d’équilibre.

Milieu solide

Dans l’autre camp, on compte surtout sur un très bon milieu de terrain pour bien gérer cette série. Diego Valeri, avec ses 10 buts et 12 passes, est le véritable chef de cette formation prise en main par Gio Savarese au début de la saison.

À ses côtés, on peut compter sur Sebastian Blanco pour être une autre bougie d’allumage offensive.

Il n’y aura pas de secret pour les Timbers, ils devront être sur le qui-vive afin de trouver tous les ballons qui pourront leur donner une chance de surprendre le Sporting.

Mais c’est la brigade défensive qui risque de faire la différence pour la troupe de l’Oregon. En effet, même si elle n’a pas été particulièrement généreuse cette année (48 BC), elle fera face à l’une des meilleures attaques de la MLS deux fois en cinq soirs, et ça ne sera pas de la tarte.

Cette saison

9 juin

Kansas City : 0

Portland : 0

18 août

Portland : 0

Kansas City : 3

Sporting de Kansas City

► 1er dans l’Association ouest : 18 V | 8 D | 8 N | 65 BP | 40 BC / 62 PTS

♦ 1er tour: bye

♦ 2e tour: Kansas City 5 – 3 Salt Lake

Timbers de Portland

► 5e dans l’Association ouest : 15 V | 10 D | 9 N | 54 BP | 48 BC / 54 PTS

♦ 1er tour : Portland 2 – 1 Dallas

♦ 2e tour : Portland 4 (4) – 4 (2) Kansas city