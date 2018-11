Patinage de vitesse: le bronze pour le Canada

(Sportcom) – Malgré des résultats plus décevants aux épreuves individuelles, les patineurs québécois Laurent Dubreuil, Christopher Fiola et Antoine Gélinas-Beaulieu ont tout donné au sprint par équipe pour s’assurer de revenir de la Coupe du monde de Tomakomai, au Japon, avec une médaille de bronze au cou.

Les trois Québécois ont joint leurs efforts et ont obtenu un chrono de 1 min 24,230 s pour ainsi monter sur la troisième marche du podium, tout juste derrière les Russes et les Néerlandais.

«Les conditions étaient difficiles. Il ventait fort, mais nous avons fait preuve de cohésion et nous avons réussi une superbe course», a commenté Dubreuil.

Au 1000 mètres, Gélinas-Beaulieu (1 min 12,443 s) a pris le 13e rang alors que Dubreuil (1 min 13,311 s) s’est classé 16e.

«Le 1000 mètres était mauvais, en plus je me sentais bien. Ça n'a vraiment pas été une bonne Coupe du monde individuelle. Je suis très content d'avoir pu la sauver avec une grosse course au sprint par équipe», a dit Dubreuil.

Les Canadiennes Ivanie Blondin, Heather McLean et Kaylin Irvine ont elles aussi mis la main sur le bronze au sprint féminin par équipe. L’Ontarienne Isabelle Weidemann a quant à elle remporté l’or au 3000 mètres.