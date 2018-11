Enfin une Coupe Grey pour les Stampeders

La troisième fois a finalement été la bonne. Après deux tentatives infructueuses lors des deux dernières années, les Stampeders de Calgary ont mis la main sur la Coupe Grey en venant à bout du Rouge et Noir d’Ottawa au compte de 27 à 16, dimanche, à Edmonton.

Il s’agit d’une huitième conquête pour le club de l’Alberta dont le dernier triomphe remontait à 2014. Il s’était incliné face au Rouge et Noir et aux Argonauts de Toronto en 2016 et 2017, respectivement.

Mené 27 à 14 au quatrième quart, le Rouge et Noir a tenté une remontée. Le receveur Greg Ellingson est passé bien près d’inscrire un touché spectaculaire, mais le ballon a touché au sol dans la zone des buts. Par la suite, le quart-arrière Trevor Harris a subi deux interceptions pour mettre fin aux espoirs des siens.

«Ça fait deux ans qu’on y pense. Je n’ai pas de mots présentement, a dit Pierre-Luc Caron après le match sur les ondes de RDS. Les deux derniers matchs de la Coupe Grey n’avaient pas été mes meilleurs. Chaque jour, tu y penses et tu te remets en question. Celle-là, on peut la savourer à 100%.»

«C’est un soulagement. La pression s’enlève de sur nos épaules. On avait dit qu’on allait jouer 60 minutes et c’est ça qu’on a fait», a pour sa part lancé le centre-arrière William Langlais.

Un retour marquant

Terry Williams a été l’un des artisans de cette victoire. L’athlète, dont la position naturelle est porteur de ballon, a effectué un retour de botté de dégagement sur 97 verges pour le touché lorsqu’il ne restait que 20 secondes au cadran en première demie. Il s’agit d’un record de la Coupe Grey.

Cette réussite a permis à la formation de la section Ouest de retraiter au vestiaire avec une avance de 10 points à la mi-temps. Ses adversaires n’ont ensuite jamais été en mesure de revenir de l’arrière.

Le botteur québécois Rene Paredes a réussi deux placements en seconde demie pour garder le Rouge et Noir à distance. Il a finalement totalisé deux bottés de précision dans la victoire. En carrière, il a placé le ballon entre les poteaux lors de chacune de ses 11 tentatives lors de la finale du football canadien. Aucun autre botteur n’a réussi pareil exploit. Il a eu besoin de cinq matchs pour y parvenir.

Don Jackson et Lemar Durant ont également atteint la zone des buts dans la victoire.

Mitchell le plus méritant

Bo Levi Mitchell a été choisi le joueur par excellence de la partie, lui qui a complété 24 de ses 36 passes pour 253 verges, deux majeurs et deux interceptions. Le pivot avait mérité cet honneur en 2014. Par ailleurs, le receveur Lemar Durant a reçu le titre d'athlète canadien le plus méritant du match.

Le Québécois Julian Feoli-Gudino a quant à lui été le seul à marquer un majeur dans l’autre clan. Harris a rejoint ses receveurs 19 fois en 37 tentatives pour 267 verges, un touché et trois interceptions.

Quelque 55 819 partisans ont traversé les tourniquets au stade du Commonwealth.