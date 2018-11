Babcock a hâte de retrouver Matthews et Nylander

À son grand bonheur, Mike Babcock s’attend à ce que les Maple Leafs de Toronto puissent bientôt de nouveau compter sur les services d’Auston Matthews et de William Nylander.

«Je crois que nous retrouverons les deux», a dit l’entraîneur-chef samedi au site de la Ligue nationale de hockey, après une victoire de 6-0 des siens contre les Flyers de Philadelphie.

«Nous formerons évidemment une meilleure équipe quand ils seront de retour, a-t-il ajouté. Leur présence nous permettra de créer un nouveau trio et d’avoir plus de profondeur. C’est le scénario que nous avions en tête au début de la saison.»

Nylander, qui est joueur autonome avec compensation, a jusqu’au 1er décembre pour signer un contrat et ainsi être admissible pour jouer cette saison.

Matthews, quant à lui, se remet toujours d’une blessure à l’épaule qui l’a tenue à l’écart pendant 13 matchs jusqu’ici. Il a recommencé à s’entraîner, mais il n’a toujours pas obtenu le feu vert des médecins pour recevoir des mises en échec.

De l’espoir

Vendredi, Babcock avait aussi fait part de son désir de voir l’équipe et Nylander s’entendre. «Je suis confiant et j’ai espoir, avait-il indiqué. "Willy" aime le hockey. Il est un bon coéquipier et une bonne personne. Il veut jouer. Je suis prêt à parier là-dessus.»

Nylander voudrait un contrat de six saisons assorti d’un salaire d’environ 6,9 millions $ par année, selon le réseau Sportsnet.

Du côté de Matthews, le joueur-étoile ne veut pas précipiter les choses. «Je veux juste être sûr d’être totalement rétabli, a-t-il expliqué. Je me sens bien, mais j’ai encore du chemin à faire. Je veux m’entraîner à fond, sans le maillot rouge [pour les joueurs qui ne peuvent recevoir de contact] ainsi que donner et recevoir quelques bons coups.»

Même sans Matthews et Nylander, les Leafs se débrouillent plutôt bien. Ils occupent présentement le troisième rang de la section Atlantique, deux points derrière les meneurs, les Sabres de Buffalo, avant les matchs de dimanche.