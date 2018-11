Maxime Comtois retourne avec les Voltigeurs

Les Ducks d'Anaheim ont cédé l'attaquant Maxime Comtois aux Voltigeurs de Drummondville, a appris le journaliste de TVA Sports Mikaël Lalancette.

J’ai appris que Maxime Comtois sera cédé aux Voltigeurs de Drummondville dans les prochaines heures.



Il est de retour dans les rangs juniors mais il a prouvé qu'il sera prêt pour la LNH l'an prochain. #tvasports — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) 24 novembre 2018

Le Québécois de 19 ans avait été victime d'une blessure à un genou lors de son dixième match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en octobre dernier.

Comtois n'avait pas effectué de retour au jeu avec la formation californienne, lui qui évoluait avec le club-école des Ducks depuis deux semaines.

En dix rencontres dans le circuit Bettman, Comtois a obtenu sept points, dont deux buts. L'ancien joueur des Tigres de Victoriaville en sera à son premier match avec sa nouvelle équipe.

Victoriaville avait envoyé Comtois et le joueur de centre Félix Lauzon à Drummondville en retour de trois choix de premier tour en 2018, 2019 et 2020, ainsi que deux choix de deuxième tour en 2018 et 2019.

Si Comtois avait passé l'année complète dans la LNH, les Tigres auraient dû céder deux choix de premier tour et deux choix de deuxième tour aux Voltigeurs en guise de compensation.

L'an dernier, Comtois avait terminé son année chez les juniors avec une récolte de 85 points en 54 parties.