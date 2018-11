LNH 360: la journée de tous les records

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée le 23 novembre dans la Ligue nationale de hockey. Plusieurs plateaux importants ont été atteints dans les 15 matchs présentés dans le circuit Bettman à l’occasion de l’Action de grâce américaine, vendredi.

Résultats (équipes à domicile en majuscules):

BUFFALO 3, Montréal 2 (P)

PHILADELPHIE 4, NY Rangers 0

NY Islanders 4, NEW JERSEY 3 (P)

WASHINGTON 3, Detroit 1

MINNESOTA 4, Winnipeg 2

ANAHEIM 2, Edmonton 1 (P)

VEGAS 2, Calgary 0

COLUMBUS 4, Toronto 2

BOSTON 2, Pittsburgh 1 (P)

TAMPA BAY 4, Chicago 2

CAROLINE 4, Floride 1

ST. LOUIS 6, Nashville 2

DALLAS 6, Ottawa 4

Colorado 5, ARIZONA 1

SAN JOSE 4, Vancouver 0

Skinner prolonge l’heureuse séquence des Sabres

Jeff Skinner a créé l’égalité alors qu’il ne restait que 2 minutes et 36 secondes à écouler au cadran, avant de jouer les héros en prolongation pour les Sabres, qui ont ainsi étiré à huit leur série de succès, la plus longue dans la LNH depuis le début de la saison.

Les Sabres ont déjà 15 victoires au compteur après 23 matchs, une première pour eux depuis 2006-2007.

Grâce à ses 16e et 17e buts de la campagne, Skinner a rejoint l’attaquant des Bruins David Pastrnak au sommet des francs-tireurs de la LNH. Du jamais vu pour un joueur des Sabres depuis Thomas Vanek en février 2013.

Au cours des 10 dernières années, Skinner est le 21e joueur à marquer le but égalisateur dans les cinq dernières minutes de la troisième période et ensuite le filet gagnant en prolongation. Deux joueurs ont réalisé l’exploit la saison dernière : Jakub Voracek (le 20 février) et Mika Zibanejad (le 14 mars).

Devant le filet des Sabres, Carter Hutton a réussi 31 arrêts pour demeurer invaincu à ses sept dernières rencontres (7-0-0).

On n’a rien vu de tel chez les Sabres depuis Ryan Miller en octobre 2009 (8-0-0).

Les autres héros de vendredi

D’autres joueurs se sont levés en fin de match vendredi soir à travers le circuit Bettman.

Le Wild a inscrit quatre buts sans réplique en troisième période, dont le filet gagnant d’Eric Staal à 2 minutes et 31 secondes de la fin de la troisième période, pour combler un retard de 2-0 face aux Jets.

L’équipe du Minnesota est la deuxième de l’Association de l’Ouest à atteindre le plateau des 30 points cette année.

Nick Ritchie a enfilé son premier but de la saison avec seulement 16,2 secondes à jouer en temps réglementaire pour niveler la marque, puis Rickard Rakell a tranché le débat dès la 14e seconde de la prolongation.

Marcus Johansson a poussé le match en prolongation en marquant alors qu’il ne restait que 10,2 secondes au chronomètre pour permettre aux Devils de voler un point aux Islanders.

Depuis le début de la saison, il est arrivé à 11 reprises qu’un but égalisateur soit marqué dans la dernière minute du temps réglementaire. Les équipes qui y sont parvenues ont une fiche de 6-0-5 en pareilles circonstances.



Le fameux avantage de la glace

Des 15 matchs présentés en cette journée de l’Action de grâce américaine, 13 ont été gagnés par les équipes locales.

C’est la deuxième fois de l’histoire de la LNH que ça se produit... après mercredi!

Atkinson le métronome

L’attaquant des Blue Jackets Cam Atkinson a prolongé à six sa série de matchs avec au moins un but. Deux autres joueurs ont connu des périodes similaires en 2018-2019 : Auston Matthews et Nathan MacKinnon.

Sept est le record d’équipe. Il avait été établi par Geoff Sanderson en 2002-2003.

Compher accomplit un exploit rarissime

L’attaquant de l’Avalanche J.T. Compher a marqué deux buts en infériorité numérique en l’espace de 85 secondes pour aider son équipe à signer un troisième gain de suite.

Dans l’histoire de la concession, seuls Wilf Paiement (1982), Tony McKegney (1984) et Ryan O'Reilly (2010) ont déjà accompli cet exploit rarissime.

Les Flyers blanchissent les Rangers

Sean Couturier (2B, 1A), Travis Konecny (1B, 2A) et Claude Giroux (3A) ont récolté chacun trois points pour propulser les Flyers vers une victoire de 4-0 sur les Rangers.

Le gardien Calvin Pickard, acquis par les Flyers le 2 octobre, a bloqué les 31 tirs dirigés vers lui pour enregistrer son premier blanchissage avec sa nouvelle équipe.

Avec 483 aides, Giroux devance maintenant Brian Propp (480) au deuxième rang de l’histoire des Flyers.

D’autres plateaux importants

Avec la 1034e aide de sa carrière, Joe Thornton est passé devant Mario Lemieux (1033) au 11e rang de tous les temps.

Le gardien québécois Marc-Andre Fleury a signé son 52e blanchissage, ce qui le place maintenant devant Curtis Joseph, Dave Kerr, Rogatien Vachon et Tomas Vokoun en 24e place de l’histoire.

En inscrivant son 84e but avec les Blues, Alex Pietrangelo a rejoint Chris Pronger au deuxième rang de l’histoire de l’équipe à ce chapitre pour un défenseur. Al MacInnis est loin devant à 127.

Jordan Martinook a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière pour offrir une troisième victoire consécutive aux Hurricanes.

Il compte désormais sept buts cette saison, ce qui est déjà davantage qu’en 2017-2018, alors qu’il avait marqué buts en 81 matchs avec les Coyotes.