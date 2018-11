Le secret du Lightning : frapper tôt

Une des raisons expliquant les succès du Lightning de Tampa Bay, qui compte sept victoires à ses 10 derniers matchs, est sa capacité de frapper tôt. Encore vendredi, dans un gain de 4 à 2 contre les Blackhawks de Chicago, la formation floridienne s’est donné une avance de trois buts dans les 10 premières minutes de jeu.

Tyler Johnson a ouvert la marque pour le Lightning 29 secondes seulement après le début de la rencontre. Il est revenu à la charge sept minutes plus tard. Peu après, ce fut au tour de Brayden Point de toucher la cible. Nikita Kucherov a obtenu des mentions d’aide sur les trois réussites.

«Ils ont donné le ton au match», a lancé l’entraîneur-chef Jon Cooper au site LNH.com en évoquant le trio formé par Johnson, Point et Kucherov.

Ryan Callahan s’en est mêlé un peu plus tard dans la période en marquant son troisième but de la saison, qui redonnait une priorité de trois buts aux siens.

Une habitude à conserver

Plus tôt en semaine, lors de sa victoire de 7 à 3 contre les Panthers de la Floride, le Lightning avait aussi marqué deux buts dans les 10 premières minutes de jeu. Le Québécois Mathieu Joseph avait d’ailleurs fait bouger les cordages dès la première minute. Victor Hedman avait aussi frappé tôt dans la rencontre de lundi contre les Predators de Nashville, que le Lightning a néanmoins perdue 3 à 2.

Callahan espère que cette nouvelle habitude adoptée par le Lightning est là pour rester.

«À l’évidence, c’est beaucoup plus facile de jouer avec l’avance dans cette ligue. Les équipes sont tellement talentueuses que c’est difficile parfois de revenir dans le match, a confié Callahan à LNH.com.

«À domicile, quand tu ne comptes pas le premier but et que tu tires de l’arrière, ça tue ton momentum. Rapidement, ça sort la foule du match. C’est beaucoup plus facile quand tu marques en premier. En fait, je pense que c’est encore plus important de le faire à la maison pour mettre la foule dans la partie. Ça donne du rythme à tout le monde», a conclu l’attaquant de 33 ans.