Coupe Davis: la France réduit l’écart en finale

La France a réduit l'écart à 2-1 contre la Croatie en finale de la Coupe Davis grâce à la victoire en double de Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert face à Mate Pavic et Ivan Dodig, en quatre manches de 6-4, 6-4, 3-6 et 7-6 (3), après plus de 3h30 de match, samedi à Lille.

Si cette victoire permet aux Français de garder un espoir de soulever le Saladier d'argent une deuxième année d'affilée, ils devront désormais impérativement remporter les deux derniers simples dimanche pour s'imposer.

La question est désormais de savoir quel joueur le capitaine français choisira pour affronter Marin Cilic, le N.1 croate.

Dans tous les cas, il faudra un exploit pour priver les Croates du sacre suprême, et faire d'eux les derniers vainqueurs de cette Coupe Davis ancienne formule, avant la nouvelle mouture 2019.

Deux scénarios se dessinent si l'on considère que Jo-Wilfried Tsonga, touché aux adducteurs vendredi, sera vraisemblablement indisponible.

Soit Noah lance Jérémy Chardy face à Cilic, se gardant la possibilité d'aligner Lucas Pouille contre Borna Coric dans un éventuel cinquième match décisif. Soit il choisit Pouille pour le duel face à Cilic, avant de faire le pari de lancer l'un des joueurs du double, probablement Herbert, face à Coric.