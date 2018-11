L'indiscipline coule le CH

Les Canadiens de Montréal tentent de mettre fin à leur série de trois revers, ce soir, en recevant les Bruins de Boston.

Nous sommes en troisième période. La marque est de 3-2 pour les Bruins.

À VOIR | Une rare gaffe de Kotkaniemi

TROISIÈME PÉRIODE

14:30 - Jonathan Drouin est chassé après avoir donné un coup de bâton au visage de David Backes. Il est chassé pour 4 minutes!

12:30 - Charles Hudon se retrouve complètement seul devant Rask! Le Québécois rate une chance en or de donner les devants au CH. Son lancer rate la cible!

10:09 - BUT! TOMAS TATAAAAAR! Le tir du Slovaque est parfait! Les Canadiens marquent en avantage numérique et c'est l'égalité 2-2.

08:15 - Le Tricolore bombarde la cage de Rask après ce but. David Pastrnak n'a pas le choix d'accrocher Shaw. Les Canadiens sont en avantage numérique.

06:46 - BUT! Jonathan Drouin file à toute vitesse dans la zone des Bruins. Il arrive devant Rask et marque avec un lancer bas. Andrew Shaw semble toucher au disque sur la séquence. Pour l'instant, on donne le filet au Québécois. 2-1 Bruins.

03:30 - Quel arrêt de Rask! Nicolas Deslauriers remet à Kenny Agostino, qui est complètement seul dans l'enclave! Le déplacement du gardien des Bruins est parfait. Il effectue un brillant arrêt du bouclier!

01:42 - Rask ne donne rien aux Canadiens. Il maitrise le lancer de loin de Jonathan Drouin.

00:26 - Lekhonen se porte au filet et parvient à marquer dans la zone de Tuukka Rask. Le but est refusé, car on juge qu'il y a eu obstruction sur la séquence.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

19:55 - Torey Krug profite d'une chance de marquer en fin de match, mais Price garde les siens dans le match.

19:36 - David Krejci retient Michael Chaput. L'avantage numérique des Bruins prend fin de cette manière.

18:47 - Le jeu de puissance des Canadiens n'aura pas duré longtemps. Petry écope de sa deuxième pénalité du match pour avoir accroché sur un revirement.

17:13 - Le bel échec avant de Lekhonen force Torey Krug à l'accrocher. Au tour du CH d'être en avantage numérique.

15:30 - Jeff Petry fait trébucher le défenseur Matt Grzelcyk en zone du CH. Les Bruins bénéficient d'un jeu de puissance.

14:25 - Sean Kuraly tente un lancer, mais Price réalise l'arrêt.

10:50 - Artturi Lekhonen accepte une passe de Jesperi Kotkaniemi. Le Finlandais veut tirer, mais il n'arrive pas à maitriser pleinement le disque.

07:58 - Price s'illustre devant Pastrnak en bloquant son lancer.

06:51 - Jonathan Drouin tente de rejoindre un coéquipier dans l'enclave. Mais la rondelle ne trouve personne. Kevan Miller en profite pour plaquer solidement Drouin derrière le filet.

04:11 - Max Domi est chassé pour avoir plaqué Pastrnak lors d'un arrêt de jeu.

02:32 - Danton Heinen lance à partir du flanc gauche. Price laisse un long retour devant le filet. Mais les défenseurs parviennent à dégager la rondelle de la zone.

01:34 - Qu'est-ce qu'il a raté? Tomas Tatar manque une cage béante! L'attaquant s'en veut!

00:35 - Max Domi passe bien près de réduire l'écart, mais son lancer est bloqué par Rask.

00:00 - Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

16:06 - Karl Alzner donne une solide mise en échec à David Pastrnak! Ce contact semble réveiller la foule présente au Centre Bell!

15:46 - Les Bruins passent bien près de faire 3-0! Le tir voilé de Colby Cave surprend Price. Heureusement, son déplacement lui permet de bloquer le disque.

14:42 - BUT | Jake DeBrusk profite du laxisme de la défense du CH et accepte une passe dans l'enclave. Carey Price n'y peut rien. 2-0 Bruins.

14:26 - Jonathan Drouin et Brad Marchand s'échangent des politesses. Les deux joueurs sont chassés. On jouera à 4 contre 4 pendant 2 minutes.

13:30 - Le Tricolore montre les dents immédiatement après le but des Bruins. Jonathan Drouin et Max Domi menacent autour du filet adverse, mais Rask repousse cette menace.

13:01 - BUT | Jesperi Kotkaniemi commet un revirement qui permet à David Backes de s'échapper devant Price. Son lancer trompe la vigilance du gardien du CH. C'est 1-0 Bruins.

09:16 - Brad Marchand fait preuve d'indiscipline. Il donne un double-échec dans le dos de Karl Alzner. Il sera chassé pour deux minutes.

08:26 - Andrew Shaw en met un peu trop à l'endroit de David Pastrnak. Le joueur du CH assène un coude de coude au Tchèque. Il est chassé pour 2 minutes.

08:10 - PING! Le lancer foudrayant de Jeff Petry termine sa course sur la poteau!

08:01 - Il est passé bien près de marquer son premier but! En se portant à l'attaque, Victor Mete tente de tromper la vigilance de Rask. Mais le gardien a le dernier mot.

07:54 - Tomas Tatar réalise deux superbes feintes et refile la rondelle à Jordie Benn, qui lance du flanc gauche. Rask capte le disque avec la mitaine.

07:08 - Price se signale devant le tir de la ligne bleue de David Krejci.

05:45 - Charles Hudon se présente devant Rask. Son lancer du revers donne de la difficulté au cerbère de Boston, mais il parvient à faire l'arrêt.

04:10 - Au tour de Tomas Tatar de tenter sa chance. Il s'empare de son propre retour, mais Rask continue de frustrer les joueurs du CH.

03:34 - Drouin connait un bon début de match. Il refile la rondelle à Max Domi devant le filet. Son tir bas est repoussé habilement par Rask.

03:27 - La première chance de marquer des Canadiens revient à Jonathan Drouin. Le Québécois accepte une passe dans l'enclace et décoche sur réception. Tuukka Rask veille au grain et fait l'arrêt.

02:23 - Oh que le CH l'a échappé belle! Noel Acciari se retrouve complètement seul devant Price. Heureusement pour le Tricolore, Price effectue l'arrêt et immobilise le disque.

01:36 - Jesperi Kotkaniemi entre en zone des Bruins et tente un lancer éloigné. Jérémy Lauzon bloque le tir.

00:33 - Carey Price doit se signaler rapidement. Il réalise un bel arrêt aux dépens de Jake DeBrusk.

00:20 - Andrew Shaw frappe à la porte dès les premiers instants du match. Son lancer est bloqué par Danton Heinen.

00:00 - Début du match.

____________________

Carey Price commencera le match pour le Tricolore, lui qui tentera d'obtenir un premier gain en quatre matchs. Le gardien a accordé au moins quatre buts à neuf reprises lors de ses 13 derniers départs.

Price a réalisé son dernier jeu blanc face aux mêmes Bruins, le 27 octobre dernier, au TD Garden.

L'attaquant Matthew Peca est laissé de côté lors de cet affrontement au profit du Québécois Charles Hudon.

S'il marque, Andrew Shaw pourrait récolter le 100e but de sa carrière dans la LNH. L'attaquant a récolté dix points en huit rencontres. Il n'est plus qu'à deux points d'atteindre le plateau des 200.

Du côté des Bruins, il s'agira d'une soirée spéciale pour le défenseur québécois Jérémy Lauzon, qui disputera son premier match au Centre Bell.

David Pastrnak est parvenu à mettre à sa léthargie, vendredi, en obtenant une mention d'aide. Le meilleur pointeur de la troupe de Bruce Cassidy n'avait pas récolté de point à ses trois dernières rencontres.