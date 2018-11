Une dernière course «symbolique» pour Erik Guay

Le skieur québécois Erik Guay nous a habitués à de grands moments dans sa carrière, mais il s’en réserve un juste pour lui ce dimanche.

Le champion du monde en titre du super-G participera à cette épreuve dans le cadre de la Coupe du monde de Lake Louise. Pour la première fois dans sa vie de compétiteur, par contre, on ne le verra pas foncer tête baissée.

«Je veux seulement descendre pour dire salut aux bénévoles et aux entraîneurs le long de la piste. Ça va être la fermeture de ma carrière. C’est peut-être quétaine un peu, mais vu que j’ai fait mon premier podium ici à Lake Louise, c’est la bonne place pour prendre ma retraite», a-t-il expliqué.

Pas même l’intention de tenter la chance pour un dernier podium?

«Non, non, je ferai juste une descente relaxe pour envoyer la main aux gens le long du parcours. Ça va être symbolique.»

Héritage

Le Québécois a convenu de se retirer de l’épreuve de descente de samedi, question de libérer au profit de son coéquipier Benjamin Thomsen son dossard dans le groupe privilégié des 30 premiers au départ. Ce sera là son dernier geste pour l’équipe canadienne, avec laquelle il allait débuter une 19e saison.

Pour son sport, par ailleurs, il souhaite avoir laissé un héritage plus profond.

«J’espère que j’ai inspiré des jeunes. Je trouve que le ski est un des plus beaux sports sur la planète. C’est vrai qu’il y a des risques, mais c’est ce qui rend le sport plus attirant. Par contre, il faut que ça vaille la peine. Il faut que tu veuilles gagner», a-t-il répété.

«C’est toujours ce qui m’a inspiré dans le ski. Je sais que tu peux te faire mal, mais tu passes à travers la peur pour aller chercher des podiums. Mais si je ne suis pas capable de passer à travers cette peur et que je ne suis plus compétitif, ça enlève le goût.»

«Triste un peu»

Dans la journée lourde de sens de jeudi, Guay ne s’est pas laissé envahir par l’émotion.

«C'est sûr que c’est triste un peu parce que c’est la seule chose que j’ai connue durant quasiment 37 ans de ma vie, mais je suis excité de passer à autre chose. J’ai hâte de rentrer chez nous et de ne pas avoir de stress ni d’anxiété, de devoir rester en santé dans l’espoir de participer à la prochaine course. Là vraiment, je vais passer l’hiver avec mes filles et Karen. Ça va être cool.»