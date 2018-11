Tony Bellew accroche ses gants

Le boxeur britannique Tony Bellew, ancien champion des lourds-légers WBC, a annoncé vendredi qu'il se retirait des rings, deux semaines après sa défaite (K.-O. au 8e round) contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk, détenteur des ceintures WBC-WBA-IBF-WBO.

Âgé de 35 ans, Bellew a publié une vidéo sur son compte Twitter pour officialiser cette annonce.

It is time for me to finally leave the ring, the bell has rung for the final time and I want to thank you all for the support you have given me over the years, it is not the end of my story though so keep an eye on https://t.co/hsCbVmBcMc #bomberbellew #retirement pic.twitter.com/jDUdFZWiB5