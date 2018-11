Le Drakkar renversé en prolongation

Le vétéran Mitchell Balmas a renversé le Drakkar de Baie-Comeau, jeudi soir, quand il a permis aux Screaming Eagles du Cap-Breton de l’emporter 5 à 4, en prolongation, devant les 2123 amateurs présents au Centre 200 de Sydney.

L’attaquant de 20 ans a couronné une autre soirée du tonnerre quand il a complété son tour du chapeau avec seulement 21 secondes d’écoulées à la période de surtemps.

L’habile numéro 22 y est allé d’un tir sur réception pour trancher le débat et permettre à son équipe de revenir de l’arrière et, du même coup, venger une défaite de 7 à 4 encaissée à Baie-Comeau, une semaine plus tôt.

Tirant de l’arrière 3 à 1 après 20 minutes et 4 à 3 après deux périodes, les locaux n’ont jamais lâché prise et sont revenus en force pour finalement se sauver avec les deux points au classement.

Bon départ

Les Nord-Côtiers avaient pourtant amorcé la rencontre du bon pied en se forgeant une avance de deux buts après l’engagement initial. Malgré une deuxième période plus modeste, le Drakkar menait quand même par un but après 40 minutes.

«Les gars ont très bien entrepris le match. Les unités spéciales ont été efficaces. Il y a toutefois eu des revirements coûteux et des mauvaises couvertures qui ont fait mal par la suite», a résumé l’entraîneur-chef Martin Bernard.

Auteur d’un but et de deux mentions d’aide, le capitaine Gabriel Fortier a donné le ton en première période. Son coéquipier Yaroslav Alexeyev (trois passes) a aussi bien fait dans la cause perdante.

Egor Sokolov et Gabriel Proulx ont complété le pointage pour les vainqueurs, qui ont tiré 33 fois en direction du gardien de but Justin Blanchette.

La recrue Brendan St-Louis (son 1er but en carrière), Ivan Chekhovich (son 20e) et Nathan Légaré ont inscrit les autres filets du Drakkar.