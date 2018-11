GP d’Abou Dhabi: Stroll loin derrière

À l’occasion de son dernier Grand Prix de Formule 1 avec l'écurie Williams, le Québécois Lance Stroll a signé le 19e temps des deux premières séances d’essais libres, ne devançant que son coéquipier Sergey Sirotkin, vendredi, à Abou Dhabi.

Le Montréalais a arrêté le chronomètre à 1 min 40,046 s lors de son meilleur tour. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a été le plus rapide, avec un temps de 1:37,236. Max Verstappen et Daniel Ricciardo, tous deux chez Red Bull, ont complété le top 3.

Stroll ne s’attend pas à un résultat extraordinaire pour clore la saison.

«Nous n’avons rien de bien différent sur la voiture cette fin de semaine et nous sommes encore plus ou moins à la même position, a-t-il déclaré dans un communiqué. Nous allons voir ce qui va se passer. Tout est possible en qualifications, alors il y aura peut-être une surprise ou deux.»

Passant vraisemblablement dans le clan de l’écurie Racing Point Force India, qui appartient à son père, lors de la prochaine campagne, Stroll compte profiter de cette dernière fin de semaine de la saison.

«C’est bien d’être à Abou Dhabi. J’aime le tracé qui est assez unique. Les infrastructures sont bien, c’est une bonne destination pour terminer.»

L’année dernière, Stroll avait terminé 18e et dernier parmi les pilotes qui ont vu le drapeau à damiers.